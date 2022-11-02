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Rıza Akın kimdir? Kardeş Payı oyuncusu Rıza Akın kaç yaşında ve neden öldü? İşte hayatı...

02.11.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti. Bununa beraber Rıza Akın'ın kim olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Rıza Akın, Kardeş Payı dizisiyle akıllara kazınmıştı. Peki Rıza Akın kimdir? Rıza Akın kaç yaşında ve neden öldü? İşte merak edilenler...

Rıza Akın kimdir? Kardeş Payı oyuncusu Rıza Akın kaç yaşında ve neden öldü? İşte hayatı...

Oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi. Akın'ın ölüm haberini meslektaşı sosyal medya hesabından duyurdu. Menderes Samancılar sosyal medya hesabından "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda" ifadelerini kullandı. Ardından Akın'ın hayatını kaybettiğini de duyurdu. Peki Rıza Akın kimdir? Rıza Akın kaç yaşında ve neden öldü? İşte merak edilenler...

RIZA AKIN KİMDİR?

15 Eylül 1957 Adana doğumlu Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti. Aslen Erzincanlı olan Akın, tiyatro ile Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatroya ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazeteciliğe başladı. 1997'de Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005'te Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü.

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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi’ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.


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