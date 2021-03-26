Rıza Bey Apartmanı depremzedelerinden 'park' açıklaması

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 118 kişi hayatını kaybederken, en fazla can kaybı ise Rıza Bey Apartmanı’nda yaşandı. 10’u çocuk toplam 37 kişinin hayatını kaybettiği apartmandaki depremzedeler, bir kez daha toplanarak Rıza Bey Apartmanı’nın park olmasını istedi. Ellerinde pankart ve dövizlerle binanın bulunduğu alanda toplanan depremzedeler, bölgenin park olarak kullanılacağının açıkladığını ancak planda değişiklik yapılarak alanın yeniden apartman olacağını savundu.

'GİZLENEN BU RAPORU BİZ DE DEPREMDEN SONRA ÖĞRENDİK'

Basın açıklamasını okuyan Emine Yücel, binanın 3’üncü derecede riskli olduğunu ve bunu depremin ardından öğrendiklerini söyledi. Yücel, "Rıza Bey Apartmanı’nda 2005 yılında epoksi işlemi yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerine epoksi denilen bir madde ile sözde güçlendirme işlemi yapıldığı söyleniyor. Ancak bunun için alınmış bir ruhsat olup olmadığını bilmiyoruz. 2012 yılında tekrar deprem sonrası bina yönetiminin başvurusuyla Bayraklı Belediyesi’nden alınan raporda, binanın kolon kiriş bağlantılarında ayrılmalar olduğu, düz demir kullanıldığı, beton kalitesinin çok düşük olduğu ve binanın 3’üncü derece riskli olduğu belirtilerek zemin etüdünün hemen yapılması için, binadaki kat maliklerinin ortak karar alması tavsiye edilmiş. Ancak bununla ilgili herhangi de işlem yapılmamış. Gizlenen bu raporu biz de depremden sonra öğrendik" dedi.