Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte mucize! 3 aylık Ayla bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda son dakika gelişmesi yaşandı.... Enkaz alanınında sabah 09.00'da kısa süreli sessizliğin ardından bir alkış oldu. Alanda bir anda tüm çalışmalar durdurulurken hemen UMKE ekibi enkaza çağrıldı. İki travma tahtası istendi ve sedye getirildi.

Enkazın üstü hızlıca boşaltılırken ambulans hazırlandı.

Çalışmalar bir noktada yoğunlaştı.

TUNÇ SOYER: BEBEĞE CANLI ULAŞILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada "Ekipler bir bebeğe canlı ulaştı" ifadelerini kullandı.

VALİ: YENİ BİR MUTLU HABER

İzmir Valisi Köşger yaptığı ilk açıklamada "Rıza Bey apartmanından yeni bir mutlu haber geliyor" dedi.

3 AYLIK BEBEK ENKAZDAN ÇIKARTILDI

Çamaşır makinesinin yanında bulunan 3 aylık Ayla Gezgin 91. saatte sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

