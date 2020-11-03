Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Küçük Ayda'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi üyesi Nusret Aksoy, "Çığlık sesini duyunca çalışmaları durdurduk. Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik.Elini uzattıklarında hareket eden bir çocuk olduğunu gördüler. AFAD koordinasyonunda kurtardık. Ağlaya ağlaya çıkardık. Bulaşık makinesinin yanında elini sallıyordu. Enkazdan çıkmamış gibi güzeldi." dedi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Deprem de yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda son dakika gelişmesi yaşandı.... Enkaz alanınında sabah 09.00'da kısa süreli sessizliğin ardından bir alkış oldu. Alanda bir anda tüm çalışmalar durdurulurken hemen UMKE ekibi enkaza çağrıldı. İki travma tahtası istendi ve sedye getirildi. Enkazın üstü hızlıca boşaltılırken ambulans hazırlandı. Çalışmalar bir noktada yoğunlaştı.

Ayda'ya ilk ulaşan ekip çalışanı, şunları söyledi:

''Küçücük bir eldi. İlk isteği su oldu. Bir de ayran istedi yanında. O dakikadan itibaren canla başla o yavrucağı oradan çıkarmak için çalıştık. Biz elimizden geldiği kadar son kişi çıkana kadar buradayız. Halen enkaz altında olanlar var. Onları çıkarmak için uğraşacağız.''

EKİPLERE İLK BABASINI SORMUŞ

Ayda'nın ekiplere, "Babam nerede?" diye sorduğu ifade edildi.

AYDA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastane önünden son bilgileri paylaşan AA muhabiri Tezcan Ekizler, Ayda bebeğin sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı;

"Bugün İzmir'deki depremin ardından büyük bir mucize yaşandı. Sabah bir ses duyuldu önce. Herkes çalışmayı durdurdu. Yoğun çalışmalyla kurtarıldı. Bulaşık makinasının yanında bir hayat üçgeni kurmuş. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirildi. Herkes hastaneden çıkıp o mucize bebeği bekledi. İlk tedavisi burada yapılıyor. Bir yakını mucize çocuğumuzun herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtti."

SİYASİLERDEN AYDA MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: 91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun!