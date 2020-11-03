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Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 09:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışmalarının 90. saatinde bir hareketlilik yaşandı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından minik Ayda Gezgin enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Ayda'yı çıkartan ekip üyesi o anları anlatırken "Ağlaya ağlaya çıkardık. Bulaşık makinesinin yanında elini sallıyordu." dedi. Ayda'nın ekiplere, "Babam nerede?" diye sorduğu ifade edildi. Anne Fidan Gezgin'in ise cansız bedeni çıkartıldı.

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda son dakika gelişmesi yaşandı.... Enkaz alanınında sabah 09.00'da kısa süreli sessizliğin ardından bir alkış oldu. Alanda bir anda tüm çalışmalar durdurulurken hemen UMKE ekibi enkaza çağrıldı. İki travma tahtası istendi ve sedye getirildi. Enkazın üstü hızlıca boşaltılırken ambulans hazırlandı. Çalışmalar bir noktada yoğunlaştı.

3 YAŞINDAKİ AYDA ENKAZDAN ÇIKARTILDI

Bulaşık makinesinin yanında bulunan 3 yaşındaki Ayda Gezgin 91. saatte sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

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Minik Ayda enkazdan kurtarılan 107. kişi oldu.

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ANNE GEZGİN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in ise cansız bedeni saatler sonra enkazdan çıkarıldı.

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İZMİR VALİSİ PAYLAŞTI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı" şeklinde paylaşımda bulundu.

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AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

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91. saatte gelen mucize! İşte Ayla'nın kurtarılma görüntüleri91. saatte gelen mucize! İşte Ayla'nın kurtarılma görüntüleri

EKİPLER AĞLAYARAK ÇIKARDI

Küçük Ayda'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi üyesi Nusret Aksoy, "Çığlık sesini duyunca çalışmaları durdurduk. Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik.Elini uzattıklarında hareket eden bir çocuk olduğunu gördüler. AFAD koordinasyonunda kurtardık. Ağlaya ağlaya çıkardık. Bulaşık makinesinin yanında elini sallıyordu. Enkazdan çıkmamış gibi güzeldi." dedi.

Ayda'ya ilk ulaşan ekip çalışanı, şunları söyledi:

''Küçücük bir eldi. İlk isteği su oldu. Bir de ayran istedi yanında. O dakikadan itibaren canla başla o yavrucağı oradan çıkarmak için çalıştık. Biz elimizden geldiği kadar son kişi çıkana kadar buradayız. Halen enkaz altında olanlar var. Onları çıkarmak için uğraşacağız.''

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EKİPLERE İLK BABASINI SORMUŞ

Ayda'nın ekiplere, "Babam nerede?" diye sorduğu ifade edildi.

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AYDA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastane önünden son bilgileri paylaşan AA muhabiri Tezcan Ekizler, Ayda bebeğin sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı;

"Bugün İzmir'deki depremin ardından büyük bir mucize yaşandı. Sabah bir ses duyuldu önce. Herkes çalışmayı durdurdu. Yoğun çalışmalyla kurtarıldı. Bulaşık makinasının yanında bir hayat üçgeni kurmuş. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirildi. Herkes hastaneden çıkıp o mucize bebeği bekledi. İlk tedavisi burada yapılıyor. Bir yakını mucize çocuğumuzun herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirtti."

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SİYASİLERDEN AYDA MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: 91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun!

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 91 saattir durmadan, usanmadan, ilk andaki gayretleriyle çalışan arama kurtarma ekiplerimiz umutları sevince dönüştürmeye devam ediyor. 4 yaşındaki güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun.

RIZA BEY

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda. Hamdolsun.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hep birlikte mucizelere tanıklık ediyoruz, hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz. Bugün de yüreklerimiz, 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda kızımızın müjdesiyle ısındı. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir inançla tarih yazıyorlar. Allah’ım sana şükürler olsun.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Dayanışmanın ve umudun çocukları, siz acıların içinden bir ışık gibi yükseldiniz. Gülüşünüzü soldurmamak hepimizin borcudur artık. Hoş geldin Elif kızım, hoş geldin Ayda kızım.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 91 saat sonraki mucizemizin ismi Ayda. Şükürler olsun.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Allah’a şükürler olsun ki hayata ne güzel gülümsedin...Hoş geldin #Ayda kızım.

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AYDA BEBEĞİN AİLESİ KİMDİR?

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Mutlu haber bugün saat 10.00 sıralarında geldi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşmayı başardı. Anne Fidan Gezgin'in ise cansız bedeni çıkarıldı. Çiftin bir de Atakan isminde oğlu bulunuyor.

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