Rıza Bey Apartmanı’ndan Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu. Yıkılan apartmanda bulunan diş hekimliğinden 07.00 sıralarında, çalışanlar Aslı Taner ve Zarife Doğan isimli iki kadının cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı.

Talihsiz kadınların cansız bedeni ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu gece ve sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından Rıza Bey Apartmanı’ndan toplam 30 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı.

(İHA)