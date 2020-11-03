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  4. Rıza Bey Apartmanı’ndan Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı

Rıza Bey Apartmanı’ndan Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 08:25 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş hekimliğinden iki kadının cansız bedeni çıkartıldı.

Rıza Bey Apartmanı’ndan Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yerle bir olmuştu. Yıkılan apartmanda bulunan diş hekimliğinden 07.00 sıralarında, çalışanlar Aslı Taner ve Zarife Doğan isimli iki kadının cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı.

Talihsiz kadınların cansız bedeni ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu gece ve sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından Rıza Bey Apartmanı’ndan toplam 30 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı.

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(İHA)

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