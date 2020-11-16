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  4. Rıza Bey Apartmanı'nın yanında ofisi olan İzzet Yıldızhan: Orası da yıkılacak!

Rıza Bey Apartmanı'nın yanında ofisi olan İzzet Yıldızhan: Orası da yıkılacak!

16.11.2020 10:46 | Son Güncelleme:
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Rıza Bey Apartmanı'nın yanında ofisi olan İzzet Yıldızhan: Orası da yıkılacak!

31 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminde ofisinin bulunduğu bina hasar gören İzzet Yıldızhan, yıkım kararı hakkında konuştu. Ofisinde önemli olan eşyaları aldıklarını söyleyen türkücü, "Mal önemli değil, depremde sadece ailemi düşündüm" dedi.

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey apartmanının yanındaki binada ofisi olan İzzet Yıldızhan o gün yaşadıklarını anlattı.

Yaşamına İzmir'de devam eden ve iki günlüğüne işleri nedeniyle İstanbul'a geldiğini söyleyen İzzet Yıldızhan, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldızhan, ailesiyle birkaç yıl önce yerleştiği İzmir'de iki hafta önce yaşanan depremle ilgili "Yaşadığım kabusu ifade edemem. Çocuklar da çok büyük korku yaşadı. O sırada sadece onları düşündüm. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılara büyük geçmiş olsun. İzmir ve Türkiye'mize büyük geçmiş olsun" dedi.

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'CAN ÖNEMLİ, 10 TANE ARABAM GİTSE NE OLACAK'

Bayraklı'da yıkılan binanın yanında bulunan ofisine yıkım kararının çıktığını söyleyen Yıldızhan, "Ofisimizin bulunduğu binada büyük hasar oldu. Alacaklarımızı ofisten aldık, sonrasında orası da yıkılacak" diye konuştu.

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Depremde yıkılan binanın altında arabasının kaldığı yönündeki sorulara da açıklık getiren türkücü, "Arkadaşlar bunu sormanız bile çok ayıp. Böyle şeyleri önemsemem, can önemli, 10 tane aracım enkazın altında kalsa ne olacak" ifadelerini kullandı. (SnobMagazin)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Öyle tabi 10 tane araban gitse 10 tane türkü söyler 20 tane araba alırsın

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