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Rıza Kocaoğlu: Bugün 42 oldum

19.03.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, 42 yaşında bastı. Sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf yayınlayan Kocağolu, "Bugün benim doğum günüm. Çok yollar, çok yerler geçtim, sevdalara düştüm. Sanırım hayata karşı değişmeyen tek şey umudum ve merakım oldu. Hayat sana teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Rıza Kocaoğlu: Bugün 42 oldum

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da 'Aliço' karakterini canlandıran oyuncu Rıza Kocaoğlu 42. yaşına girdi.

Kocaoğlu, doğum gününde geçmiş yıllardaki bir fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi. öncesini andı. Ünlü oyuncu, "Bugün benim doğum günüm. 42 oldum. Çok yollar, çok yerler geçtim, sevdalara düştüm, kavgalar ettim, acılar, pişmanlıklar, mutluluklar... Sanırım hayata karşı değişmeyen tek şey umudum ve merakım oldu. Hayat sana teşekkür ederim" notuyla yayınladı.

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Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Rıza Kocaoğlu'nun doğum gününü; Cem Davran, Ceylan Ertem, Burçin Terzioğlu, Başak Dizer, Özge Özpirinçci, Şükran Ovalı, Caner Erkin, ve Necip Memili gibi ünlü isimler kutladı.


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Rıza Kocaoğlu Instagram
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