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Rıza Sarraf Aleyhine Açılan Tecavüz Davası Kapandı

26.07.2019 20:33 | Son Güncelleme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tutuklu yargılama sürecindeki Rıza Sarraf’a, eski koğuş arkadaşı Faouzi Jaber’in tecavüz ve cinsel taciz suçlamasıyla açtığı dava dosyası kapandı

Rıza Sarraf Aleyhine Açılan Tecavüz Davası Kapandı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde tutuklu yargılama sürecindeki Rıza Sarraf’a, eski koğuş arkadaşı Faouzi Jaber’in tecavüz ve cinsel taciz suçlamasıyla açtığı dava dosyası kapandı.

Sarraf ‘ın Manhattan’daki Metropolitan Correctional Center MCC cezaevinde kaldığı sırada aynı koğuşu paylaştığı Jaber, davayı 2017 yılının Aralık ayında açmıştı.

Yaklaşık 20 aydır süren dava, Jaber’in Sarraf aleyhinde iddialarını geri çekmesi üzerine sona ermiş oldu.

Davanın düşmesiyle ilgili mahkeme tutanağını Sarraf adına avukatı Robert Anello, Jaber adına avukatı Alexei Schacht imzaladı.

Tarafların davanın düşmesi konusunda uzlaşmasının ardından hakim Sholomo Hagler, dosyanın kapatılmasına hükmetti. Jaber, Sarraf aleyhine açtığı davada tazminat talebinde bulunmuştu.

Jaber, Sarraf’ın servet, güç ve siyasi bağları nedeniyle ilk başta arkadaş olarak güvenini kazandığını ancak aynı koğuşta kalmaya başladıktan sonra defalarca kendisine saldırdığını öne sürmüş, “Sarraf bana iki kez tecavüz etti. Her fırsat bulduğunda bana cinsel tacizde bulundu“ suçlamasında bulunmuştu.

Sarraf, avukatı Robert Anello aracılığıyla mahkemeye yaptığı savunmada, Fildişi Sahili kökenli Faouzi Jaber’in kendisiyle ilgili suçlamalarına madde madde yanıt vererek hakkındaki tecavüz ve cinsel taciz iddialarını kabul etmemişti.

Rıza Sarraf daha önce bir süre aynı koğuşu birlikte paylaştığı Jaber’in, tecavüz ve cinsel istismar iddiasıyla açtığı davadaki suçlamaların asılsız olduğunu belirterek mahkemeden davanın düşürülmesini talep etmişti.

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