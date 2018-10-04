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Rıza Sarraf'ın yalısındaki keşife 'anahtar' engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:19 | Son Güncelleme

Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gerekirken kanuna aykırı tadilat yapıldığı gerekçesiyle keşif kararı verilen yalısında kimse olmadığı ve anahtarı bulunamadığı gerekçesiyle keşif yapılamadı.

Rıza Sarraf'ın yalısındaki keşife 'anahtar' engeli

Üsküdar, Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunmaası gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olma" ve " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan davaya devam edildi. İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın beşinci duruşmasına tutuksuz sanık Firuz Akın Han'ın Avukatı Levent Öğe katıldı.

USULSÜZLÜKLERİN TESPİTİ İÇİN KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme, iddianameye konu usulsüzlüklerin tespiti amacıyla davaya konu taşınmazda keşif yapılması kararı vermişti. Mahkeme karara yönelik taşınmazın kapalı olması, anahtarın bulunamadığı ve kimseye ulaşılamadığı ile ilgili ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından rapor gönderildiğini belirtti. Mahkeme Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazarak taşınmazın açık olup olmadığının sorulmasına, anahtarının nerede olduğuna ve taşınmaz ile ilgili olan kişilerin telefon bilgilerinin mahkemeye bildirilmesini istedi. Mahkeme ayrıca, ABD'de bulunan Rıza Sarraf'ın ABD adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: DHA

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Rıza Sarraf kandilli

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