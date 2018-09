Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

MAL KAÇIRIP, ŞİRKETLERİN İÇİNİ BOŞALTTI

Boşanma davası açtıktan sonra Can Sarraf'ın kendisinden mal kaçırdığını, şirketlerin içini boşalttığını iddia eden Nesrin Sarraf, eşinin 17 Aralık 2013'te hakkında açılan soruşturmanın ardından ve kardeşi Rıza Sarraf'ın 2016'da Amerika'da tutuklandıktan sonra tüm mal varlığını yurt dışına kaçırdığını da iddia etti.

TÜM SERVETİNİ İSVİÇRE'DEKİ PARAVAN ŞİRKETE AKTARDI

Can Sarraf'ın 2016'da servetini kurduğu paravan şirket aracılığıyla yurt dışına kaçırdığını iddia eden Nesrin Sarraf, "Bu şirketin her ne kadar kurucusu ve yöneticisi farklı isimler olsa da şirket tamamen Can Sarraf'a aittir. Tüm servetini bu şirkete aktaran Can Sarraf'ın, bu şirket aracılığıyla İran'da yabancı yatırımcı olarak iki projesi mevcuttur" dedi.

30 YAKIN ŞİRKET, 20'DEN FAZLA BANKA HESABI

Nesrin Sarraf dilekçesinde eşinin Türkiye'de 16, Dubai'de 8 İran'da 2 şirketin bir kısmını kendi adına bir kısmını ise verdiği geniş vekaletnameler ile yakınları üzerine kurduğunu iddia etti. Ayrıca Can Sarraf'ın Türkiye'deki 21 banka hesabına yazı yazılarak hesaplarının sorgulanması mahkemeden istendi.

İHTİYATİ TEDBİR KONULSUN

Evlilik birliği içerisinde Can Sarraf'ın mal varlığına katkı yaptığını belirten Nesrin Sarraf, değer artış payı hakkı ile menkul ve gayrimenkullerin tasfiye edilerek yasal faiziyle kendisine ödenmesini istedi. Üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için de Can Sarraf'ın tüm mal varlığına ihtiyati tedbir konulmasını istendi.

DHA