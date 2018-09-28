Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

İstanbul Aile Mahkemesi'ne Nesrin Sarraf'ın açtığı mal paylaşımı davasında çeşitli iddialarda bulundu.

Can Sarraf ile Nesrin Sarraf 2005'te evlendi. Çiftin evliliklerinden iki çocukları oldu. Eşinin kendisini birden fazla kadınla aldattığını ve maddi şiddet uyguladığını ileri süren Nesrin Sarraf geçtiğimiz 31 Temmuz'da İstanbul Aile Mahkemesi'ne 5 milyonu manevi 5 milyonu maddi olmak üzere 10 milyon dolar tazminat isteyerek boşanma davası açtı.

MADDİ ŞİDDET UYGULADI

Can Sarraf'ın kendisine 13 yıldır devam eden evliliği boyunca banka hesabı açtırmadığını belirten Nesrin Sarraf, "Nakit para vermedi. Otomobil almama izin vermedi. Eve temizlik için yardımcı bile aldırmadı" iddialarında bulundu.

Evliliklerinin ardından eşinin ticari faaliyetleri ve yargıya yansıyan davaları nedeniyle üç ayrı ülkede yaşamak zorunda kaldığını öne süren Nesrin Sarraf, "Evlendikten sonra Dubai'de yaşadık. İran'daki işleri nedeniyle buraya taşındık. Bir yıl sonra kara para aklama suçundan 11 gün tutuklu kaldı. Tahliye oluca İran'a dönmemek üzere ayrıldık" dedi.