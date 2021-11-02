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Rıza Sarraf Kefaletle Serbest Bırakılmış

02.11.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yargılanan Rıza Sarraf’ın 2018 yılında mahkemeye kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak için başvurduğu, hakimin de başvuruyu kabul ettiği ortaya çıktı. Gizlililk kararı kaldırılan belgelere göre, Sarraf 5 milyon dolar karşılığında serbest bırakılmış

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yargılanan Rıza Sarraf’ın 2018 yılında mahkemeye kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak için başvurduğu, hakimin de başvuruyu kabul ettiği ortaya çıktı. New York Güney Bölgesi Hakimi Richard Berman’ın elektronik sistemde yayınladığı belgelere göre 22 Ocak 2018, 17 Temmuz 2018 ve 5 Mayıs 2020’de gizlilik kaydıyla yayınlanan belgelere göre başvurusu kabul edilen Sarraf şartlı olarak kefaletle serbest bırakılmış.

Hakim Berman son yazılı emrinde şimdiye kadar Sarraf’ın kefaletiyle ilgili belgelerdeki gizlilik kararını kaldırdığını da açıkladı. Mahkeme dosyasındaki kayıtlara göre, Sarraf’ın kefaletle serbest bırakılması karşılığında 100 bin dolar karşılığında sağladığı 5 milyon dolarlık teminat mektubunu mahkemeye sunmuş.

Mahkeme kefaletle serbest bırakılması için bazı sınırlamalar getirdi. Araştırma görevlileri ve FBI, dilediği zaman önceden haber vermeksizin ya da izin almadan Sarraf’ın konut olarak belirttiği ikametgahında arama yapabilecekler. Sarraf sadece savcılığın kendisine sağladığı cep telefonuyla görüşme yapacak. Savcılığın sağladığı bilgisayarı kullanabilecek. Sarraf, sadece Florida ve New York’un belirlenen bölgelerinde izinsiz seyahat edebilecek. Eğer farklı yerlere seyahat etmesi gerekirse savcılıktan izin alacak.

(SÜRECEK)

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