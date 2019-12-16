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‘Rıza Sarraf Nerede?’

16.12.2019 22:41 | Son Güncelleme

İran’a yönelik ABD yaptırımların delinmesi davası kapsamında 28 ay hapis yatan ve tahliye edilldikten sonra Türkiye’ye dönen Halkbank eski müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın temyiz duruşması New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi'nde yapıldı

‘Rıza Sarraf Nerede?’

İran’a yönelik ABD yaptırımların delinmesi davasında yargılanıp hapis cezasını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Halkbank eski müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın temyiz duruşması New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesinde yapıldı. Mahkemenin kararını önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor.

Hakan Atilla’nın temyiz duruşmasında mahkeme heyeti tarafları dinledi. Duruşmada mahkeme heyeti başkanı Rosemary Pooler, New York Güney Bölgesi Başsavcı Yardımcısı Michael Lockerd’a Rıza Sarraf’ın nerede olduğunu ve neden cezasının verilmediğini sordu. Başsavcı yardımcısı hakimin sorusunu geçiştirerek Sarraf’ın hakkındaki suçlamaları kabul ettiği yönünde bir cevap verdi.

Hakim Rosemary Pooler, Hakan Atilla davasının çok ilginç olduğunu belirterek savcılığa,” O kutu kutu paralardan Atilla herhangi bir kazanç sağladı mı?” diye sordu. Savcı yardımcısı Lockerd, Atilla’nın çıkar için para almadığını belirtti.

Duruşmada Atilla’nın avukatı John Elwood davanın bozulmasıyla ilgili taleplerini sundu. AvukatElwood, Atilla’nın ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) yaptırımlarına tabi olmadığını, bu kapsamda yargılanamayacağını ve mahkemenin de yargı yetkisi bulunmadığını söyledi.

Hakim Pooler, savcılığa Atilla’nın neden OFAC yaptırımlarıkapsamına girmeden yargılandığını sordu. Savcılık ise yaptırım yasasında yapılan bazı değişikliklerden sonra Atilla’nın işlediği suçun ceza kapsamı içine girdiğini belirtti.

Duruşmaya katılan Hakan Atilla’nın avukatı Halil Uzun, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, temyiz aşamasında bozma talebine ilişkin gerekçelerini sunduklarını belirterek, “Temyiz mahkemesi bir süre sonra kararını açıklayacak. Beklentimiz taleplerimizin kabul edilmesi yönünde “ dedi.

Halil Uzun, temyiz mahkemesine sundukları gerekçeleri şöyle sıraladı.“İkinci derece yaptırımların ihlali ABD mevzuatı çerçevesinde suç değildir ve bu nedenle cezalandırılmaz. Birinci derece yaptırımların ihlal edildiğine yani Mehmet Hakan Atilla’nın ABD bankalarının kullanılacağını bildiğine dair delil bulunmamaktadır. Rıza Sarraf’ın beyanı iddiayı ispata uygun ve yeterli değildir. ABD hükümetini dolandırma suçu salt hiçbir hükümet işleyişi etkilenmediğinden dolayı dahi gerçekleşmemiştir. Rıza Sarrafın cezaevinden yapmış olduğu telefon konuşması kaydının delil olarak kabul edilmemesi esas ve usul açısından eksikliktir.”

Mahkemenin Hakan Atilla'nın temyiz başvurusu konusundaki kararını önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor.

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