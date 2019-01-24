HABER

Rıza Sarraf Yeniden Jüri Karşısına Çıkabilir

24.01.2019 01:18 | Son Güncelleme

Yargı süreci devam eden Rıza Sarraf aleyhinde, cezaevindeki koğuş arkadaşı Faozi Jaber'in taciz ve tecavüz iddiasıyla açtığı dava sürüyor. Jaber, yeni dava başvuru dilekçesinde Sarraf’ın kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu iki kez de tecavüz ettiğini iddia etti

Rıza Sarraf Yeniden Jüri Karşısına Çıkabilir

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden Rıza Sarraf aleyhinde, Metropolitan Cezaevinde (MCC) bir süre birlikte aynı koğuşu paylaştığı Faozi Jaber’in, cinsel taciz ve tecavüz iddiasıyla açtığı dava sürüyor.

Sarraf, avukatı Robert Anello aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Sarraf’ın, hakkında açılan davanın düşürülmesini talebini kabul eden hakim Sholomo Hagler, Jaber’den mahkemeye yeniden başvuru yapmasını istemiş, yoksa davanın düşeceğine hükmetmişti.

Jaber, Sarraf hakkında aleyhine açtığı davadan vazgeçmedi. Verilen sürede mahkemeye dava açılması için yeni bir şikayet başvurusu yapan Jaber, mahkemeden Sarraf’ın davayla ilgili yapılacak seri duruşmalarda jüri karşısına çıkartılıp yargılanmasını ve tüm manevi zararlarının da tazminini istedi.

“Sarraf bana iki kez tecavüz etti”

Jaber, yeni dava başvuru dilekçesinde Sarraf’ın kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu iki kez de tecavüz ettiğini iddia etti.

63 yaşındaki Fildişi Sahilli Jaber, Manhattan’da birlikte paylaştığı koğuşun kendisi için adeta bir işkence odasına dönüştüğünü, yaşlı ve ağır kanser hastası olduğunu belirterek, 35 yaşındaki bir kişiye direnemediğini iddia etti.

Jaber, yaşadığı talihsiz olaylar sonrasında mesleki, kişisel itibarı ve kariyerinin tamamına zarar verildiğini, zihinsel açıdan zarar gördüğünü öne sürdü.

Jaber, Sarraf’ın, tüm parasal veya ekonomik zararları telafi etmesini, ayrıca açtığı bu davadaki avukat ücretlerinin de ödenmesini istedi.

Sarraf en geç 13 Şubat tarihine kadar savunmasını verecek

Geçtiğimiz günlerde Sarraf ve Jaber’in avukatları bir araya geldi. Sarraf’ın hakkında açılan davayla ilgili savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesi konusunda uzlaştı.

Avukatlar tarafından imzalanan uzlaşmaya göre, Sarraf eski koğuş arkadaşı Jaber’in, cinsel taciz ve tecavüz iddialarına yönelik savunmasını en geç 13 Şubat tarihine kadar mahkemeye sunacak.

PARTNERAldatılan kadın acı biberleri alıp sevgilisinin...Aldatılan kadın acı biberleri alıp sevgilisinin...
Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!
Pelosi Trump’ın ‘Birliğin Durumu’ Konuşmasını Resmen ErtelediPelosi Trump’ın ‘Birliğin Durumu’ Konuşmasını Resmen Erteledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: 1881 adet kitap satanlar...

Bahçeli'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: 1881 adet kitap satanlar...

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan kanalın ofisine baskın!

Türk üs bölgesine saldırı olayında yeni gelişme!

Batı Şeria'da İsrail şiddeti devam ediyor

Batı Şeria'da İsrail şiddeti devam ediyor

Türk kızı Osman Delibaş Rusya'da buzlu suda 1 saat kalarak dünya rekoru kırdı

Rus askerlerini eğiten Türk kızından dünya rekoru!

Taht gitti, evlilik bitti

Taht gitti, evlilik bitti

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 11'inci haftasında sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 11'inci haftasında sokaklarda

Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı! 19 ölü, 48 yaralı

Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı! 19 ölü, 48 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.