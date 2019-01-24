'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

Sarraf, avukatı Robert Anello aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Sarraf’ın, hakkında açılan davanın düşürülmesini talebini kabul eden hakim Sholomo Hagler, Jaber’den mahkemeye yeniden başvuru yapmasını istemiş, yoksa davanın düşeceğine hükmetmişti.

Jaber, Sarraf hakkında aleyhine açtığı davadan vazgeçmedi. Verilen sürede mahkemeye dava açılması için yeni bir şikayet başvurusu yapan Jaber, mahkemeden Sarraf’ın davayla ilgili yapılacak seri duruşmalarda jüri karşısına çıkartılıp yargılanmasını ve tüm manevi zararlarının da tazminini istedi.

“SARRAF BANA İKİ KEZ TECAVÜZ ETTİ”

Jaber, yeni dava başvuru dilekçesinde Sarraf’ın kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu iki kez de tecavüz ettiğini iddia etti.

63 yaşındaki Fildişi Sahilli Jaber, Manhattan’da birlikte paylaştığı koğuşun kendisi için adeta bir işkence odasına dönüştüğünü, yaşlı ve ağır kanser hastası olduğunu belirterek, 35 yaşındaki bir kişiye direnemediğini iddia etti.