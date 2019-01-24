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'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

24.01.2019 09:06 | Son Güncelleme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden Rıza Sarraf aleyhinde, Metropolitan Cezaevinde (MCC) bir süre birlikte aynı koğuşu paylaştığı Faozi Jaber’in, cinsel taciz ve tecavüz iddiasıyla açtığı dava sürüyor.

Sarraf, avukatı Robert Anello aracılığıyla mahkemeye yaptığı başvuruda hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Sarraf’ın, hakkında açılan davanın düşürülmesini talebini kabul eden hakim Sholomo Hagler, Jaber’den mahkemeye yeniden başvuru yapmasını istemiş, yoksa davanın düşeceğine hükmetmişti.

Jaber, Sarraf hakkında aleyhine açtığı davadan vazgeçmedi. Verilen sürede mahkemeye dava açılması için yeni bir şikayet başvurusu yapan Jaber, mahkemeden Sarraf’ın davayla ilgili yapılacak seri duruşmalarda jüri karşısına çıkartılıp yargılanmasını ve tüm manevi zararlarının da tazminini istedi.

“SARRAF BANA İKİ KEZ TECAVÜZ ETTİ”

Jaber, yeni dava başvuru dilekçesinde Sarraf’ın kendisine defalarca cinsel tacizde bulunduğunu iki kez de tecavüz ettiğini iddia etti.

63 yaşındaki Fildişi Sahilli Jaber, Manhattan’da birlikte paylaştığı koğuşun kendisi için adeta bir işkence odasına dönüştüğünü, yaşlı ve ağır kanser hastası olduğunu belirterek, 35 yaşındaki bir kişiye direnemediğini iddia etti.

Jaber, yaşadığı talihsiz olaylar sonrasında mesleki, kişisel itibarı ve kariyerinin tamamına zarar verildiğini, zihinsel açıdan zarar gördüğünü öne sürdü.

Jaber, Sarraf’ın, tüm parasal veya ekonomik zararları telafi etmesini, ayrıca açtığı bu davadaki avukat ücretlerinin de ödenmesini istedi.

Sarraf en geç 13 Şubat tarihine kadar savunmasını verecek

Geçtiğimiz günlerde Sarraf ve Jaber’in avukatları bir araya geldi. Sarraf’ın hakkında açılan davayla ilgili savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesi konusunda uzlaştı.

Avukatlar tarafından imzalanan uzlaşmaya göre, Sarraf eski koğuş arkadaşı Jaber’in, cinsel taciz ve tecavüz iddialarına yönelik savunmasını en geç 13 Şubat tarihine kadar mahkemeye sunacak.

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