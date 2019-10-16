Rıza Sarraf Yeniden Tanık Olabilir

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılama süreci devam eden Rıza Sarraf’ın aynı mahkemede görülecek Halkbank davasında tanık olarak dinlenebileceği kaydedildi. Rıza Sarraf davasını yakından takip eden New York Barosu avukatı Cahit Akbulut, dün New York Güney Bölgesi tarafından yayınlanan Halkbank iddianamesiyle ilgili görüşlerini VOA Türkçe’ye aktardı. Avukat Akbulut, daha önceki yargı sürecinde eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın jürili duruşmalarında tanık olarak dinlenilen Sarraf’ın, savcılık tarafından Halkbank davasında tanık olarak hakim karşısına çıkartılabileceğini kaydetti. Akbulut, Halkbank’ın 45 sayfalık iddianamesinin Rıza Sarraf ve Hakan Atilla’nın aleyhine hazırlanan iddianamelerinin bir özeti olduğunu, neredeyse tüm suçlama ve yorumların bu iki davada yer alan iddianamelerden alınıp düzenlendiğini ifade etti. “Halkbank davası ve Sarraf davasının dosya numaraları aynı” Avukat Akbulut, Halkbank iddianamesinin 2015 yılında eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara tarafında açılan Sarraf davasıyla aynı dosya numarasını taşıdığını belirterek, “Halkbank iddianamesinin muhtemelen Sarraf davasına eklenen gizli dosyalardan biri olma olasılığı çok yüksek” diye konuştu.

Avukat Akbulut Halkbank iddianamesinin tamamının geçmişteki iddianamelerden alıntılandığını belirterek, “Rıza Sarraf ve Hakan Atilla aleyhine hazırlanan iddianameler Halkbank iddianamesine dayanak olmuş. Halkbank davası aynı mahkemede aynı hakim tarafından görülecek. Dosya numarası da Sarraf davasının aynısı. Bu ifadeleri hakim Berman daha önce duymuştu” dedi. Avukat Akbulut, Halkbank iddianamesinin çok hazırlanılıp dün yenilenerek, ‘ek iddianame’ olarak açıldığını belirterek, “İddianameye baktığınız zaman ilginç bir şey görüyorsunuz. Ek iddianame olarak hazırlanmış, bu da bize daha önce bu konuda hazırlanmış başka bir iddianamenin olduğunu gösteriyor. Bu yeni iddianame büyük bir olasılıkla eskisiyle değiştirilmiş ya da iddianameye girmiş bazı bölümler veya kişiler çıkartılmış. Bu iddianame daha önce hazırlanmış ve açılması için gününü beklemiş. Muhtemelen daha önce hazırlanan iddianamenin hükmü kalmamış veya güncelliğini yitirmiş. Yeni hazırladıkları son bazı eklemelerle ‘ ek iddianame’ olarak sunmuşlar” dedi.

“Halkbank’a ceza OFAC’tan verilecek beklentisi vardı” Halkbank davasının New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nde görülecek olmasının değişik bir karar olduğunu belirten Akbulut, “Amerikan Federal ve eyalet mahkemeleri şirketlere karşı bu tür ceza davaları açabilir. Banka ya da şirket çalışanlarının sebep olduğu usulsüzlükler, yolsuzluklar, rüşvet gibi unsurlar Amerikan bankacılık sistemini ya da ABD’nin aldığı bazı yaptırım kararlarını etkiliyorsa, şahıslar yerine bu kişilerin çalıştıkları kurumu sorumlu tutup dava açabilirler. İşin diğer bir yanı Halkbank ile ilgili cezanın ABD Maliye Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolu Ofisi (OFAC) tarafından verileceği yönünde bir beklenti vardı. Halkbank’a yönelik ceza davası New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açıldı. Bunun şimdiden öngörmediğimiz farklı sebepleri olabilir. Belki Halkbank ceza davasının kamuya açık bir şekilde yapılmasını, medyada tartışılmasını, bundan sonra davaya etki edebilecek veya yer alacak bazı kişilerin kamu tarafından duyulması yolunu tercih ettiler" dedi.