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Rıza Sarraf'ın izinsiz tadilat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

Kandilli'deki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda, izinsiz inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı iddiasıyla Rıza Sarraf ve inşaatı gerçekleştiren Firuz Akın Han'ın yargılanmalarına devam edildi - Mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak, keşif yapılacağı için taşınmazla ilgilenen kişinin kimlik bilgileri ile yapının anahtarlarının nerede olduğunun sorulmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Kandilli'deki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda, izinsiz inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı iddia edilen Rıza Sarraf ile inşaatı yapan Firuz Akın Han'ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Firuz Akın Han'ın avukatı Levent Öge katıldı.

Mahkeme hakimi Seyit Kaya, sanık Sarraf hakkında yurt dışına yazılan talimatın dönmediğini tutanağa yazdırdı.

Söz verilen avukat Levent Öge, talimatın dönüşünün beklenmesine karar verilmesini talep etti.

Hakim Kaya, sanık Sarraf hakkında yurt dışına yazılan talimatın beklenmesine, akıbetinin de Adalet Bakanlığı'ndan sorulmasına karar verdi.

İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerince, kapalı olan taşınmazda kimse yaşamadığına dair rapor düzenlendiğini ifade eden hakim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak, keşif yapılacağı için taşınmazla ilgilenen kişinin kimlik bilgileri ile yapının anahtarlarının nerede olduğunun sorulmasına karar verdi.

Duruşma, ertelendi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Üsküdar Kandilli Mahallesi 958 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda aykırı ve izinsiz olarak yapılan fiziki ve inşa uygulamalar ile ağaç kesilmesi hususlarına dair gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturmaya başlandığı belirtiliyor.

Boğaziçi sit alanında kalan söz konusu taşınmazın, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendiği belirtilen iddianamede, aynı kararla taşınmazdaki tek çam ağacının da korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Rıza Sarraf tarafından yaptırıldığı anlaşılan söz konusu izinsiz inşaatın fenni mesulünün de sanık Firuz Akın Han olduğu belirtilerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce incelenen yapı tadil ruhsatına göre, döşemeleri kaydırılarak kat yükseklikleri değiştirilen taşınmazın ikinci bodrum katının büyütülerek birinci bodrum katıyla birleştirilmesi, çatı mahyasının da yüksek kurulması gibi hususların yapıldığı anlatılıyor.

Sit alanı olarak tescil edilen ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan bahçeli ev niteliğindeki taşınmazda, Rıza Sarraf'ın, Koruma Bölge Kurullarından izin almaksızın inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı vurgulanan iddianamede, Firuz Akın Han'ın da suça konu yerde yine Bölge Koruma Kurullarından izin almaksızın inşa ve fiziki müdahale yaptığı kaydediliyor.

İddianamede, Sarraf ve Han'ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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kandilli Rıza Sarraf taşınmaz

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