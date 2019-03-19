Rıza Sarraf’ın ‘izinsiz tadilat’ davasında köşkte keşif kararı

Kandilli’deki tarihi köşkte izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han’ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçlarından 10’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Kandilli’deki köşkünde izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle Rıza Sarraf’ın 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, suça konu köşkte keşif yapılmasına karar verdi. Sarraf’ın eşi Ebru Gündeş’e davetiye gönderilerek, kapalı olan köşkün anahtarının istenmesine hükmetti.

Köşkün anahtarı Ebru Gündeş’ten istenecek

Sanık Rıza Sarraf’ın eşi Ebru Gündeş’e davetiye gönderilerek, suça konu taşınmazın anahtarının kendilerinde olması halinde keşif icra edileceğinden keşif gün ve saatinde hazır edilmesinin istenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar Kandilli Mahallesi’nde Sit alanı olarak tescil edilen ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan bahçeli ev niteliğindeki taşınmazda aykırı ve izinsiz olarak fiziki ve inşai uygulamaların yapıldığı anlatılmıştı.

İddianamede, izinsiz inşaatın şüpheli Rıza Sarraf tarafından yaptırıldığı, fenni mes’ulünün de şüpheli Firuz Akın Han olduğu belirtilirken, söz konusu taşınmazda döşemelerin kaydırılarak kat yüksekliklerinin değiştirildiği, ikinci bodrum katının büyütülerek birinci bodrum katıyla birleştirildiği ve çatı mahyasının yüksek kurulduğu vurgulanmıştı.

İddianamede, Sarraf ve Han hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

