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RIZA SARRAF'IN KÖŞKÜNDE KEŞİF YAPILIYOR  

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:30 | Son Güncelleme

Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan dava kapsamında köşkte keşif yapılmaya başlandı.

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA)
Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan dava kapsamında köşkte keşif yapılmaya başlandı.
Davaya bakan İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Mart tarihli duruşmada, köşkte keşif yapılmasına karar vermişti. Mahkeme, köşkün anahtarının Ebru Gündeş'ten sorulmasına, anahtarın bulunamaması durumunda da çilingir tarafından kapının açılmasına karar vermişti. Mahkemenin kararı doğrultusunda mahkeme heyeti ve bir fen bilirkişisi, bir mimar ve üç inşaat mühendisinden oluşan keşif heyeti bugün sabah saatlerinde Kandilli'de bulunan köşke geldi. Heyet keşif için köşke giriş yaptı.

İDDİANAMEDEN
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun u'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Köşkten görüntüler
-Keşif heyetinin minibüsle gelişi
-Heyetin keşif için köşke girişi
-Genel ve detaylar

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