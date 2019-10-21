Rıza Sarraf'ın "yalı" davası

İSTANBUL (AA) - Beykoz Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalılarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddia edilen Rıza Sarraf'ın, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Rıza Sarraf katılmazken, avukatı da mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya gelmedi.

Mahkeme hakimi, Sarraf'ın yurt dışındaki adresinin araştırılması amacıyla ilgili bakanlığa yazılan yazıya cevap verildiğini tutanağa geçirdi.

Gelen yazı cevabında, Sarraf'ın 8 Kasım 2017 tarihinde ABD'de cezaevinden serbest bırakıldığı, bu nedenle ikamet adresinin belli olmadığının anlaşıldığı aktarıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Sarraf hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Rıza Sarraf'ın Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarında, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, ayrıca bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Rıza Sarraf'ın "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

