Rıza Sarraf'ın yargılandığı "imara aykırılık" davası

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - BEYKOZ Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddia edilen firari sanık Rıza Sarraf'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bakanlıktan dosyaya gelen yazıya göre Rıza Sarraf'ın tutuklu bulunduğu ABD'de 8 Kasım 2017 tarihinde serbest bırakıldığı, ikametinin de bulunamadığını tutanağa geçti.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya hakkında yakalama kararı bulunan firarı sanık Rıza Sarraf katılmadı. Sarraf'ı temsilen baro tarafından atanan avukat da mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

BAKANLIK: 8 KASIM 2017'DE SERBEST BIRAKILMIŞ

Mahkeme hakimi, yurt dışında olan sanığın adresinin tespiti için bakanlıklara yazılan yazıya yanıt verildiğini tutanağa geçerek, "Sanığın ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden 8 Kasım 2017 tarihinde serbest bırakıldığı, ikamet adresinin bilinmediği" belirtti.

Daha önceki celselerde Sarraf hakkında çıkarılan yakalama kararının beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.