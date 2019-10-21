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Rıza Sarraf'ın yargılandığı "imara aykırılık" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:25 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - BEYKOZ Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddia edilen firari sanık Rıza Sarraf'ın yargılanmasına devam edildi.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - BEYKOZ Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddia edilen firari sanık Rıza Sarraf'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bakanlıktan dosyaya gelen yazıya göre Rıza Sarraf'ın tutuklu bulunduğu ABD'de 8 Kasım 2017 tarihinde serbest bırakıldığı, ikametinin de bulunamadığını tutanağa geçti.
Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya hakkında yakalama kararı bulunan firarı sanık Rıza Sarraf katılmadı. Sarraf'ı temsilen baro tarafından atanan avukat da mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

BAKANLIK: 8 KASIM 2017'DE SERBEST BIRAKILMIŞ
Mahkeme hakimi, yurt dışında olan sanığın adresinin tespiti için bakanlıklara yazılan yazıya yanıt verildiğini tutanağa geçerek, "Sanığın ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden 8 Kasım 2017 tarihinde serbest bırakıldığı, ikamet adresinin bilinmediği" belirtti.
Daha önceki celselerde Sarraf hakkında çıkarılan yakalama kararının beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

AYNI DAVADAN YARGILANAN EBRU GÜNDEŞ BERAAT ETMİŞ MİMAR İSE CEZA ALMIŞTI
Sarraf ile birlikte aynı dosyadan yargılanan, yargılama aşamasında dosyası ayrılan Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş beraat etmiş, diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ise "imara aykırı tadilat" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Gökdemir'in hapis cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'naö aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.
RIZA SARRAF'IN DOSYASI AYRILMIŞTI
ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesi alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Rıza Sarraf'ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.

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