‘Rıza Sarraf’tan Rüşvet Aldım’

Eski hapishane gardiyanı Victor Casado, önceki gün New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde hakim karşısına çıkartıldı. Hakim Richard J. Sullivan’ın karşısına çıkan Casado daha önce kabul etmediği tüm suçlamaları kabul ederek Sarraf’tan rüşvet aldığını mahkemede itiraf etti. Eski gardiyan Casado, görevli bulunduğu dönemde Rıza Sarraf’a aldığı rüşvet karşılığında MCC cezaevinde alkol, cep telefonu sağladığını itiraf edip hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti. Savcılık, eski gardiyan Casado’ya rüşvet veren kişinin 19 Mart 2016 tarihinden beri yargılanan Rıza Sarraf olduğunu açıkladı. Daha önce hazırlanan iddianamede rüşvet verdiği iddia edilen kişi ‘Mahkum 1’ olarak belirtiliyordu böylelikle ilk kez Sarraf’ın adı yetkililer tarafından açıklanmış oldu. Rıza Sarraf, Miami’de yakalandıktan sonra New York’a getirilmiş ve aşırı güvenlikli olmasından dolayı ‘ Manhattan’ın Guantanamo’su’ olarak isimlendirilen Metropolitan Correctional Center (MCC) cezaevinin 11-Güney kısmındaki hücreye konulmuştu.

İlk rüşveti Sarraf’ın kadın avukatının şoförü vermiş Savcılar, 35 yaşındaki Victor Casado'nun bir fırsat yakalayıp zengin tutuklu Sarraf’tan yararlanmak istediğini belirtti. Savcılar, 2016 yılının sonlarında eski gardiyan Casado’nun başka bir mahkum aracılığıyla Sarraf’la temas kurmaya başlayarak kendisine aldığı rüşvet karşılığında alkol, ilaç ve cep telefonu sağladığını belirttiler. Sarraf’ın eski gardiyan Casasado’ya rüşvetin Türk avukatlarından biri için çalışan bir sürücü aracılığıyla beş bin dolar nakit olarak ödendiği kaydedildi. Casado’nun o dönemde Sarraf’tan ez az 50 bin dolar rüşvet aldığı belirtildi. Suçunu kabul ederek itirafçı olan Casado için savcılık anlaşmaya göre 26 bin dolar para cezası ve 36 ay ile 46 ay hapis cezası isteyecek. Casado’nun karar duruşması 11 Ocak 2019’da yapılacak. Casado, 5 Nisan’da tutuklanmış, hakkında aralarında rüşvet almak, görevini kötüye kullanmak gibi beş ayrı suçlamadan toplam 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Casado, tutuklandıktan bir süre sonra 200 bin Dolar karşılığında kefaletle serbest bırakılmıştı.