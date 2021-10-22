HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rıza Zarrab ortaya çıktı! Adını değiştirmiş

Rıza Zarrab ortaya çıktı! Adını değiştirmiş

22.10.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de 2016 yılında tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Rıza Zarrab’ın yeni hayatı yıllar sonra ortaya çıktı. Aaron Goldsmith adını alan Zarrab’ın bir binicilik merkezi kurduğu öğrenildi.

Rıza Zarrab ortaya çıktı! Adını değiştirmiş

ABD’de Mart 2016’da kara para aklama suçundan tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Rıza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı.

ADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Serbest kalmasının ardından yıllarca ortalıkta görünmeyen Zarrab’ın Florida eyaletinde yaşadığı ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği öğrenildi. Zarrab’ın ayrıca, Next Level Performance isimli bir binicilik merkezi kurduğu bilgisine ulaşıldı. Söz konusu bilgiler, PS Dressage isimli bir internet sitesinde Next Level Performance’ı tanıtan bir haber hazırlamasıyla ortaya çıktı. Haberde, Zarrab’ın binicilik merkezini 19 Haziran 2021’de Florida’nın güneyinde kurduğu ifade edilerek, eski bir eğitimci olan Madeleine Bendfeldt’in açıklamalarına yer verildi. Bendfelt, 2 ay önce Almanya’da Sonata ile birlikte çalışmak için Aaron Goldsmith’in yanına geldiğini belirtirken, haberde ayrıca, Next Level Performance’ın yeni ve inovatif bir eğitim merkezi olduğuna dikkat çekildi. Haberde, “Belirli sayıda biniciye hizmet veren bu yerin tasarımı çok üstün. Merkezin kurucusu ve sahibi Aaron Goldsmith, biniciliği bir sonraki seviyeye taşımak için binicilere gerekli malzemeleri ve ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi” ifadeleri de yer aldı.

111

Haberde, Goldsmith adıyla yer alan Zarrab’ın da ifadelerine yer verilirken, özellikle şu ifadeler dikkat çekti:

“Neredeyse 20 yıldır bu sektördeyim, genelde sıçrama üzerine çalışıyordum. Şimdi ise at terbiyesi konusuna eğilmeye başladık. Allah’a şükür arkamdaki ekip çok iyi, Sonata’yı ilk gördüğümde içimden bir ses harika bir at olduğunu söylemişti. Atın yetiştiricisi Maryanna Haymon’a minnteratım ve elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Sonata özel bir at, bir sonraki hedefim onun gelecek yılki Dünya Şampiyonası’nda ABD’yi temsil ettiğini görmek.” (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharatın altını! Kilosu 70 TLBaharatın altını! Kilosu 70 TL
PARTNER"Bensu ne derse o!""Bensu ne derse o!"
Dehşet anları! Pazar yerine saldırı kameradaDehşet anları! Pazar yerine saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Film setindeki ölümle ilgili korkunç iddia

Film setindeki ölümle ilgili korkunç iddia

Euro yükselince pazara koştular!

Euro yükselince pazara koştular!

Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten "fetva" açıklaması

Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanetten "fetva" açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.