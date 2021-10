Rıza Zarrab ortaya çıktı! Adını değiştirmiş

ABD’de Mart 2016’da kara para aklama suçundan tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Rıza Zarrab yıllar sonra ortaya çıktı.

ADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Serbest kalmasının ardından yıllarca ortalıkta görünmeyen Zarrab’ın Florida eyaletinde yaşadığı ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği öğrenildi. Zarrab’ın ayrıca, Next Level Performance isimli bir binicilik merkezi kurduğu bilgisine ulaşıldı. Söz konusu bilgiler, PS Dressage isimli bir internet sitesinde Next Level Performance’ı tanıtan bir haber hazırlamasıyla ortaya çıktı. Haberde, Zarrab’ın binicilik merkezini 19 Haziran 2021’de Florida’nın güneyinde kurduğu ifade edilerek, eski bir eğitimci olan Madeleine Bendfeldt’in açıklamalarına yer verildi. Bendfelt, 2 ay önce Almanya’da Sonata ile birlikte çalışmak için Aaron Goldsmith’in yanına geldiğini belirtirken, haberde ayrıca, Next Level Performance’ın yeni ve inovatif bir eğitim merkezi olduğuna dikkat çekildi. Haberde, “Belirli sayıda biniciye hizmet veren bu yerin tasarımı çok üstün. Merkezin kurucusu ve sahibi Aaron Goldsmith, biniciliği bir sonraki seviyeye taşımak için binicilere gerekli malzemeleri ve ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi” ifadeleri de yer aldı.

Haberde, Goldsmith adıyla yer alan Zarrab’ın da ifadelerine yer verilirken, özellikle şu ifadeler dikkat çekti:



“Neredeyse 20 yıldır bu sektördeyim, genelde sıçrama üzerine çalışıyordum. Şimdi ise at terbiyesi konusuna eğilmeye başladık. Allah’a şükür arkamdaki ekip çok iyi, Sonata’yı ilk gördüğümde içimden bir ses harika bir at olduğunu söylemişti. Atın yetiştiricisi Maryanna Haymon’a minnteratım ve elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Sonata özel bir at, bir sonraki hedefim onun gelecek yılki Dünya Şampiyonası’nda ABD’yi temsil ettiğini görmek.” (İHA)