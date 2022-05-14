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Rize-Artvin Havalimanı'nda tarihi anlar! Heyecanla beklenen açılış öncesi ilk yolcu uçağı iniş yaptı

14.05.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gözü bugün açılışı gerçekleştirilecek Rize-Artvin Havalimanı'na çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek açılış öncesi ilk yolcu uçağı havalimanına indi. Uçaktan ilk inen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi mutluluktan ağlayan yolcuların olduğunu bildirerek havalimanı hakkında bilgiler verdi. Yolcular da coşkularını dile getirdi. SOLOTÜRK'ün havalimanında gerçekleştirdiği gösteri uçuşu ilgi topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da havalimanına iniş yaptı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda tarihi anlar! Heyecanla beklenen açılış öncesi ilk yolcu uçağı iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi. İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.30'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2538 sefer sayılı "Rize-Artvin" adlı yolcu uçağı, 10.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile alanda bulunan kişilerce çiçeklerle karşılandı.

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"MUTLULUKTAN AĞLAYANLAR BİLE OLDU"

Uçaktan ilk olarak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi indi. Ekşi, gazetecilere, havalimanının Rize ve Artvin için önemli bir proje olduğunu söyledi.

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İnişi pilotlarla birlikte kokpitte gerçekleştirdiğini belirten Ekşi, "Çok güzel bir havalimanı. İnişi çok kolay. Üç kilometre pisti var. Bina olarak çok güzel. İnşallah bölge için hayırlara vesile olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Ekşi, yolcularla tek tek selamlaştığını dile getirerek, "Ağlayanlar bile oldu mutluluktan. Çok gurur verici bir şey." diye konuştu.

"NORMAL BİR YOLCULUK DEĞİLDİ"

Yolculardan Enis Alimoğlu, Rize'nin Davos'un karşılığı olduğunu belirterek, "İsviçre gibi yeşili bol. Şimdi onların cevabını vereceğiz. Yatırımla birlikte. Recep Tayyip Erdoğan her anlamda yatırımlarla Avrupa'ya, dünyaya cevap veriyor. Nokta nokta çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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"Rize-Artvin" uçağına binmek için sabah Trabzon'dan uçakla İstanbul'a gittiğini anlatan Rıdvan Serbestoğlu, "Uçakta yer yoktu. Son anda bir yer açıldı ve binmek nasip oldu. Son derece gurur verici." dedi.

Uçağa binmek için Rize'den İstanbul'a giden Bülent İsmaioğlu ise "Ağlayanlar vardı uçakta. Çok kalabalıktı. Normal bir yolculuk değildi. Yapanlardan Allah razı olsun. Bölge için çok değerli bir yatırım." diye konuştu.

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ERDOĞAN DA HAVALİMANINA İNDİ

İlk yolcu uçağının inişinin ardından açılışı yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak da Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.

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YILLIK 3 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Türkiye'nin ikinci denize dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

SOLOTÜRK'TEN GÖSTERİ UÇUŞU

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Rize-Artvin Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Havalimanı üzerindeki gösteri, yoğun ilgi gördü. Açılış için havalimanına gelen vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu, yaklaşık 20 dakika sürdü.

(AA)

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