Temeli 3 Nisan 2017’de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye’nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’nda 511 günde 17 milyon 600 bin metre küp deniz dolgusu gerçekleştirildi.

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sahilindeki Rize-Artvin Havalimanı’ndaki dolgu çalışmaları ile ilgili bilgi veren Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı inşaatında hava şartlarına göre günlük 100 bin ton deniz dolgusu yapıldığını söyledi. Çeber “Cumhurbaşkanımızın bizzat çok yakından takip ettiği bir yatırım. Kendilerinin havalimanının 2020 yılında bitirilmesi yönünde yüklenici firmaya bir talimatları, arzuları oldu. Yüklenici firma da sağ olsun 29 Ekim 2020 tarihinde havaalanının bitirilmesi, teslim edilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Havaalanına biz Rize olarak sadece bir havaalanı gözüyle bakmıyoruz. Bizim Rize’deki bütün yatırımlarımız önümüzde perspektif olarak koyduğumuz tüm gelişmeleri de etkileyecek bir yatırım” dedi.

"Bu yatırımı sadece bir havalimanı yatırımı gözüyle bakmıyoruz"

Rize-Artvin Havalimanı turizm açısından Rize için çok önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Vali Çeber, aynı zamanda yapılacak havalimanının yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Trabzon Havalimanı’na da bir alternatif olabileceğini dile getirdi. Çeber “Ayder odaklı yaylaların kullanımında, lojistik merkezine kadar, dış ticaretimizden Uzakdoğu ve özellikle Arap dünyasından gelecek turistlere kadar hepsini etkileyecek olan stratejik bir yatırım. Öte yandan bu bölgede Trabzon Havalimanı dışında bir havaalanı yok. Rize Artvin Hava Limanı’nın bitmesiyle Trabzon’da hava şartlarından olabilir, teknik problemlerden olur meydana gelebilecek ulaşım kesintileri için bir alternatif olacak” ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu kapasiteli olacağını ve büyük uçaklarında inebileceği teknik donanıma sahip olacağını sözlerine ekleyen Vali Çeber “Rize-Artvin Havalimanı bittiği zaman 3 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı olacak. Büyük uçaklar, örneğin Boeing 747-800’ler dahil olmak üzere o sınıftaki her türlü uçakların inebileceği nitelikte bir havalimanı olacak” diye konuştu.

"Rize-Artvin Havalimanı bir mühendislik harikası"

Rize-Artvin Havalimanı’nın bir mühendislik harikası olduğunun altını çizen Çeber “Ordu-Giresun havaalanından şöyle bir farkı var, orada denize dolgu ortalaması 8 metreyken Rize-Artvin Havalimanı’nda 18 metre civarında. Bu anlamda örnek bir mühendislik hizmeti. Bazı tekniklerin sadece burada kullandığı bir mühendislik hizmeti. Yapanları da bu anlamda tebrik etmek lazım. Bittiği zaman da ilimize ve bölgemize çok iyi hizmetler sağlayacak bir havalimanı” şeklinde konuştu.

Öte yandan 120 kamyon ve 2 hafriyat gemisi ile günde ortalama 100 bin ton taş ile doldurulan denizin üzerinde 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pistin yanı sıra 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik apron inşa edilecek. 88,5 milyon ton taşın kullanılması beklenen dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında ise Türkiye’nin 56., deniz üzerine yapılan 2. havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması beklenen havalimanına ilk uçağın 29 Ekim 2020’de inmesi hedefleniyor. Alt yapısı 1 milyar 87 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Rize-Artvin Havalimanı’nda 511 günde 17 milyon 600 bin metre küp deniz dolgusu gerçekleştirildi

Rize-Artvin Havalimanı’nda 511 günde 17 milyon 600 bin metre küp deniz dolgusu gerçekleştirildi

Rize-Artvin Havalimanı’nda 511 günde 17 milyon 600 bin metre küp deniz dolgusu gerçekleştirildi

Rize-Artvin Havalimanı’nda 511 günde 17 milyon 600 bin metre küp deniz dolgusu gerçekleştirildi

Rize-Artvin Havalimanı’nda 511 günde 17 milyon 600 bin metre küp deniz dolgusu gerçekleştirildi

Rize-Artvin Havalimanı’nda 511 günde 17 milyon 600 bin metre küp deniz dolgusu gerçekleştirildi