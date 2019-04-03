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Rize Belediye Başkanı Metin mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:17 | Son Güncelleme

Rahmi Metin: - "Rize'de Türkiye'nin en yüksek oy oranıyla seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

RİZE (AA) - AK Parti'den Rize Belediye Başkanı seçilen Rahmi Metin, mazbatasını alarak göreve başladı.

Rize Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle Metin, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Adem Amaç'tan mazbatasını aldı.

Metin, burada yaptığı açıklamada, seçimde görev yapan herkese teşekkür etti.

Törene, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Ardından Rize Belediyesine geçen Metin, görevi eski başkan Reşat Kasap'tan devraldı.

Kasap, başarı dilediği Metin'e, Türk bayrağı, şehrin temsili anahtarı, belediye mührü ile bir önceki başkandan devraldığı Kur'an-ı Kerim'i verdi.

Partisinden bir isimden devraldığı görevi yine partisinden birine bırakmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kasap, "Meclis üyesi arkadaşlarım ve tüm teşkilatlarla yorucu bir çalışma döneminin ardından gönül rahatlığıyla görevi devrediyoruz. Teşkilatımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da emrindeyim. AK Parti belediyeciliği bu şehre önemli şeyler katmıştır ve bundan sonra da katmaya devam edecektir." dedi.

Rahmi Metin ise seçimler sonucunda halkın büyük bir teveccüh gösterdiğini ifade etti. Metin, şöyle konuştu:

"Rize'de Türkiye'nin en yüksek oy oranıyla seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de ise AK Parti'nin oylarını yükseltmesi çok önemli bir gelişmedir. Bir görev devraldık, Miraç Kandili'nin ardından güneşli bir günde. Aldığımız hizmet yarışında bayrağı daha iyi yerlere taşımak için çalışacağız. Şehrin eksiklerini giderebilme adına atacağımız doğru adımlarla 2024 yılına daha iyi işler yaparak girmek istiyoruz. Biz de bayrağı, devraldığımız gibi, görevini yapmış bir şekilde devretmek adına çalışacağız."

Öte yandan, merkeze bağlı Kendirli beldesinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Alaeddin Serdar, Muradiye beldesinde Musa Süreyya Balcı ve Salarha beldesinde Hasan Kara da mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

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