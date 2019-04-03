Rize Belediye Başkanı Metin mazbatasını aldı

RİZE (AA) - AK Parti'den Rize Belediye Başkanı seçilen Rahmi Metin, mazbatasını alarak göreve başladı.

Rize Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle Metin, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Adem Amaç'tan mazbatasını aldı.

Metin, burada yaptığı açıklamada, seçimde görev yapan herkese teşekkür etti.

Törene, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Ardından Rize Belediyesine geçen Metin, görevi eski başkan Reşat Kasap'tan devraldı.

Kasap, başarı dilediği Metin'e, Türk bayrağı, şehrin temsili anahtarı, belediye mührü ile bir önceki başkandan devraldığı Kur'an-ı Kerim'i verdi.

Partisinden bir isimden devraldığı görevi yine partisinden birine bırakmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kasap, "Meclis üyesi arkadaşlarım ve tüm teşkilatlarla yorucu bir çalışma döneminin ardından gönül rahatlığıyla görevi devrediyoruz. Teşkilatımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da emrindeyim. AK Parti belediyeciliği bu şehre önemli şeyler katmıştır ve bundan sonra da katmaya devam edecektir." dedi.