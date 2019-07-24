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Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 20:26 | Son Güncelleme

Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde, yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı ve kuzeydoğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMEYECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. (AA)

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Meteoroloji yağış uyarısı

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