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Rize'de 1 ay önce işe başlayan kişi dükkanı soyup soğana çevirdi! 'Ondan beklemezdik'

14.09.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'deki bir telefoncuda daha 1 ay önce işe başlayan kişi dükkandan yaklaşık 150 bin TL'lik telefon ve kasada bulunan paraları çaldı. Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri sahibi Mehmet Çelik, "Ben işçi aradığım için internete ilan koymuştum. Onu da internetten buldum. Sonra telefonları tamir etmesi için usta olarak dükkanıma aldım. İşini güzel yapıyordu. Olan biteni kamera kayıtlarını izleyince gördük'' dedi. Mağaza çalışanı ise, ''Ondan hiç beklemezdik'' ifadelerini kullandı.

Rize'de 1 ay önce işe başlayan kişi dükkanı soyup soğana çevirdi! 'Ondan beklemezdik'

Alınan bilgiye göre, Rize'nin Tophane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncuda yaklaşık 1 ay önce tamir ustası olarak işe başlayan M.Ç., önceki akşam saat 21.00 sıralarında beraberindeki iş arkadaşı ile birlikte iş yerini kapatarak çıktı. M.Ç. yaklaşık 20 dakika sonra yeniden dükkana gelerek cebinden çıkardığı anahtarlar ile kapıyı açmaya çalıştı.

Alt kilidi açmakta zorlanan M.Ç. biraz uğraştıktan sonra kapı açılmayınca dikkat çekmemek için telefonla oynuyormuş gibi yaparak çevrede bir tur attı ve yeniden kapıyı açmayı denedi. Bir kez daha başarısız olan şahıs yine aynı numara ile çevrede dolaştı ve şansını bir kez daha denedi. Son denemede başarılı olan şahıs içeriye girdi ve cebinden çıkardığı poşetin içerisine tezgahta bulunan son model cep telefonlarını doldurdu. Yaklaşık 4 telefonu poşete koyan şahıs sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan nakit paraları da alarak poşete koyan şahıs çıkış için kapıya yöneldiği sırada ilk etapta anahtarı bulamadı.

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Ceplerini arayan M.Ç. panik olarak gittiği yerlere yeniden baktı ve sonra yine arka cebinde bulduğu anahtar ile kapıyı kapatarak dükkandan ayrıldı. Toplamda yaklaşık 22 dakika süren hırsızlık anları ise dükkanın içerisindeki 2, kapıda bulunan 1 kameraya anbean yansıdı. İş yeri sahibi olayla ilgili polise giderek şahıs hakkında şikayetçi olurken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başalttı.

12 SUÇTAN SABIKASI VARMIŞ

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan iş yeri sahibi Mehmet Çelik, "Ben işçi aradığım için internete ilan koymuştum. Onu da internetten buldum. Sonra telefonları tamir etmesi için usta olarak dükkanıma aldım. İşini güzel yapıyordu. Benimle yaklaşık 1 ay boyunca çalıştı. Ondan sonra arkadaşlar saat 21.00 civarlarında dükkanı kapatıyorlar. Yaklaşık 20 dakika sonra gelip kapıyı anahtarla açıp dükkanın içerisindeki telefonları, kasadaki paraları ve müşterilerin tamir için verdikleri telefonları alıp götürüyor. Sabah dükkanı açan arkadaşımız telefonların olmadığını fark edip beni arıyor. Daha sonra telefonları çalan arkadaşın telefonunu arıyoruz açmıyor. Kasadan da 30 bin TL civarında para çalıyor. Müşterilerinde çalmış olduğu telefonlarının da yüzde 80'inini ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Her yere başvurduk. Hiçbir netice çıkmıyor. Adamın 12 civarında sabıka kaydı olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

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"KAMERA KAYITLARIMIZI İZLEYİNCE SOYULDUĞUMUZU ANLADIK"

Sabah dükkanı açtığında telefonların bulunduğu vitrinin boş olduğunu fark ettiğini söyleyen iş yeri çalışanı Nurcan Yılmaz ise "Sabah üst anahtarı açtım. Alt anahtarı da açmaya çalışınca açık olduğunu fark ettim. Kapatamamışlardır diye normal karşıladım. Dükkandan içeri girdiğimde vitrinde 4 yerin boş olduğunu gördüm. İlk önce telefonları takas yaptığımız için o kısımlar boş kalmıştır. Önce hiç umursamadık. Daha sonra bir arkadaşımız daha geldi. O da durumu fark edince ustayı aramaya başladık. Fakat telefonları açmadı. Telefonları açmayınca bizde dedik ki bu işte bir terslik var. Daha sonra kamera kayıtlarını da izlediğimizde soyulduğumuzu anladık. Müşterilerimizde mağdur oldu biz de mağdur olduk. Ondan hiç beklemezdik. Çok iyi rol oynuyordu" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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