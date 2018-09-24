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Rize'de 100 yıllık tarihi çınarın kesildiği o görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

Rize'de sembol haline gelen ve yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen tarihi çınar herkesin gözleri önünde Rize Belediyesi tarafından kesildi ve yıkıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Rize’nin Çarşı Mahallesi’ndeki tarihi Orta Camii, meydan genişletilmesi nedeniyle AK Partili Rize Belediyesi tarafından yıkılmıştı. Bu kez de Rize'de sembol haline gelen ve yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen tarihi çınar herkesin gözü önünde Rize belediyesi tarafından kesilerek yıkıldı.

AK Partili Rize Belediyesi 1737 yılında yapılan tarihi Orta Camii’ni yıktıktan sonra, bu kez de Rize eski Orta Cami yanında bulunan tarihi çınar, ekiplerce kesildi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen çınarın kesilmesine vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tepkiler üzerine Rize Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Çınar ağacının tamamen çürümesi nedeniyle can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğunun belirlendiğine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

"Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Rize Orman İşletme Müdürlüğüne ve Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurularak belirtilen koordinattaki ağacın incelenmesi ve tescilli anıt ağaç envanterinde olup olmadığına dair bir rapor talep edilmiştir. Belediyemize verilen rapora göre; çınar ağacının gövde ve öz odununda 3/2’lik kısmının gövde boyunca tamamen çürüdüğü, ağacın yere dönük olduğu ve dolmuş durakları üzerine devrilme olasılığının bulunduğu belirtilerek kesilmesinde bir sakınca olmadığı hususu vurgulanmıştır. Bu rapor doğrultusunda belediyemiz ekipleri, ağacı can ve mal kaybını engellemek amacı ile kesmiştir. Tüm yasal izinler alınmış ve konu ile ilgili yasal süreç sonuna kadar izlenmiştir."

“BELEDİYEMİZ ÇEVRE DÜŞMANI İLAN EDİLMİŞTİR”

Çınar ağacının kesilmesi sonrası belediyeye dönük kasıtlı linç kampanyası başlatıldığının vurgulandığı açıklamada, "Vatandaşının güvenliğine dönük yapılan bu çalışma üzerinden oluşturulan algı malzemesi devreye sokulmuş ve belediyemiz çevre düşmanı ilan edilmiştir. Oysa Belediye Başkanı Reşat Kasap’ın üzerinde en yoğun durduğu konu çevrenin ve yeşilin korunması ve geliştirilmesidir. Aslında daha önceden başkanımıza ve belediyemize yapılanlar ile şimdi yapılan algı çalışması birbirine benzemektedir. Konu Rize olunca belirli bir kesimin gözleri kör, kulakları duymaz olmaktadır. Yapılmayan ve söylenmeyen söz ve davranışlar üzerinden uzun süren yıpratma kampanyaları kurgulanmakta ve genelde Rize Belediyesi özelde ise Belediye Başkanı Reşat Kasap hedef alınmaktadır. Rize belediyesinin yaptığı tüm çalışmalar, bayındırlık hizmetleri, alt yapı çalışmaları görmezden gelinip sürekli manipülasyon ve kara propaganda araçları devreye sokulmaktadır. Tamamen vatandaşımızın korunmasına dönük olarak yasal prosedürler çerçevesinde yapılan bu çalışmayı da çarpıtmak son maharetleri olmuştur. Bundan sonra güzel Rize’miz hakkında en ufak haksız iddia ve söylemlere karşı tepkilerimizi daha da ağırlaştıracağız" ifadelerine yer verildi.

RİZE BELEDİYESİ DAHA ÖNCE NASIL GÜNDEME GELMİŞTİ

AK Partili Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, daha önce de Rize Meydanı’ndaki Atatürk heykelini kaldırarak valilik önüne taşımış ve bu taşıma halkın çok sert tepkisine neden olmuştu.

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