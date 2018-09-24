Rize'de 100 yıllık tarihi çınarın kesildiği o görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Rize’nin Çarşı Mahallesi’ndeki tarihi Orta Camii, meydan genişletilmesi nedeniyle AK Partili Rize Belediyesi tarafından yıkılmıştı. Bu kez de Rize'de sembol haline gelen ve yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen tarihi çınar herkesin gözü önünde Rize belediyesi tarafından kesilerek yıkıldı.

AK Partili Rize Belediyesi 1737 yılında yapılan tarihi Orta Camii’ni yıktıktan sonra, bu kez de Rize eski Orta Cami yanında bulunan tarihi çınar, ekiplerce kesildi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen çınarın kesilmesine vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tepkiler üzerine Rize Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Çınar ağacının tamamen çürümesi nedeniyle can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğunun belirlendiğine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

"Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Rize Orman İşletme Müdürlüğüne ve Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurularak belirtilen koordinattaki ağacın incelenmesi ve tescilli anıt ağaç envanterinde olup olmadığına dair bir rapor talep edilmiştir. Belediyemize verilen rapora göre; çınar ağacının gövde ve öz odununda 3/2’lik kısmının gövde boyunca tamamen çürüdüğü, ağacın yere dönük olduğu ve dolmuş durakları üzerine devrilme olasılığının bulunduğu belirtilerek kesilmesinde bir sakınca olmadığı hususu vurgulanmıştır. Bu rapor doğrultusunda belediyemiz ekipleri, ağacı can ve mal kaybını engellemek amacı ile kesmiştir. Tüm yasal izinler alınmış ve konu ile ilgili yasal süreç sonuna kadar izlenmiştir."