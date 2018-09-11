HABER

Rize'de 11 Ayder Yaylası daha bulundu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda artan turizm potansiyeli üzerine talebi karşılayamaz hale gelen dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na alternatif aranan yeni yerler belirlendi.

Rize'de, Ayder benzeri 11 yaylada turizm merkezi oluşturulacak. Rize’de belirlenen yeni turizm merkezleri için kaçak ve gelişigüzel yapılaşmanın önlenmesi için 'Koruma İmar Planı' çalışması başlatıldı.

Rize'de 11 Ayder Yaylası daha bulundu!

1 / 15

Doğu Karadeniz Bölgesi'ne son yıllarda başta Orta Doğu olmak üzere birçok ülkeden çok sayıda turist geliyor. Bölge, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan ilgiyi karşılayamaz hale geldi.
2 / 15

Trabzon Havalimanı'nın yanı sıra Ordu- Giresun Havalimanı'nın hizmete girmesi, Rize- Artvin Havalimanı inşaatının da 3 yıl sonra tamamlanacak olması ve Yeşil Yol'un yapımının bitmesiyle bölgeye yerli- yabancı turistlerin ilgisinin daha da artması öngörülüyor.
3 / 15

Bölgede, mevcut talebi karşılayamaz hale gelen Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası’na alternatif yeni yerler için başlatılan arayış tamamlandı. 11 yeni Ayder; Gürcüdüzü, Deremezra, Handüzü, Anzer-Kabahor-Meles ve Aşağı Kantarlı yaylaları ile Çat, Sivrikaya ve Çataldere köyleri, Ağaran şelalesi ile Andon ve Ilıca köyü içmeleri olarak belirlendi. Rize'de, Ayder benzeri 11 yaylada turizm merkezi oluşturulacak. Rize’de belirlenen yeni turizm merkezleri için kaçak ve gelişigüzel yapılaşmanın önlenmesi için 'Koruma İmar Planı' çalışması başlatıldı.
4 / 15

5 / 15

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, bölgenin sadece Rize'deki Ayder ve Trabzon'daki Uzungöl'den ibaret olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, böyle algılandığında ne Ayder'e ne de Uzungöl'e girilebildiğini söyledi. Bektaş, "Sadece trafiğiyle bile baş etmemiz mümkün değil. Bu nedenle benzer özelliklerdeki yeni oluşumlara ön ayak olarak mevcut talebi bölgenin tamamına dengeli bir şekilde dağıtmamız gerekiyor. Rize'de 11 ayrı nokta tespit ettik. Ayrıntıya indiğimizde başka bir 11 nokta daha bulabilirdik ama işi çok dağıtmamak için en iyi 11 nokta üzerinde yoğunlaştık. Bu 11 noktaya birde Ayder eklenince 12 Ayder ortaya çıkıyor. Projenin anlaşılır olması için ‘12 Ayder’ ismini kullandık. Hemen hemen her ilçemizde bu yoğunluk merkezlerini oluşturmaya çalıştık" dedi.
6 / 15

Yeni belirlenen yerlerin öncelikli olarak imar altyapısını oluşturmak istediklerini kaydeden Vali Bektaş, "Bu sayede Ayder'de karşılaştığımız sorunlarla burada karşılaşmayacağız.
7 / 15

Zaten bölgeye yönelik büyük bir cazibe var. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak yapılanlar bir bütünlükten uzak ve kendine başına bir bütün oluşturmaya çalışıyor. Biz müdahale etmesek de cazibe noktası olan noktalar var. Oralara önden müdahale edip yapılaşmasını kontrollü bir şekilde yürütmek istiyoruz. İmar altyapısını hazırladık ve bir sene önce ihale ettik. Plancılar bu konu üzerinde çalışıyor. Bunun yanında bu bölgelerin ulaşım sorunlarını çözüyoruz. Çöp, atık ve içme suyu, elektrik gibi birçok konularda çalışmalar yapıyoruz. Bir yola girdik. İsimlerin ortaya çıkması ile birlikte o bölgedeki insanların farkındalıkları arttı. Bölgeye dönük ilgilerde bu noktalarda odaklanmaya başlandı. Süreç kendiliğinden bir şekle girmiş oldu. Umarız, bu projemiz beklenen doğrultuda ilerlemeye devam eder" diye konuştu.
8 / 15

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor.
9 / 15

Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Son yıllarda kaçak yapılarla gündeme gelen Ayder Yaylası'nda, TOKİ tarafından yöre mimarisine uygun 'Kentsel Dönüşüm Projesi' uygulanacak.
10 / 15

11 / 15

12 / 15

13 / 15

14 / 15

15 / 15

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rize Ayder Yaylası Karadeniz

En Çok Okunan Haberler

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rus mühendis hurdadan canavar yarattı

Rus mühendis hurdadan canavar yarattı

Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını tek başına çektirdi

Buna yürek dayanmaz! Şehit eşi düğün fotoğraflarını tek başına çektirdi

Harput'ta 2 bin 700 yıllık mühür bulundu

Harput'ta 2 bin 700 yıllık mühür bulundu

Muharrem orucu nedir? 2018 aşure günü hangi gün?

Muharrem orucu nedir? 2018 aşure günü hangi gün?

Efsaneleriyle ünlü 40 odalı Arılı Mağarası turizme açılmayı bekliyor

Efsaneleriyle ünlü 40 odalı Arılı Mağarası turizme açılmayı bekliyor

İstanbul'da kuvvetli yağış

İstanbul'da kuvvetli yağış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.