Rize’de 2 ayrı bölgede orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde sabah saatlerinde başlayan ve hızla yayılan örtü yangını ormanlık arazide etkisini devam ettiriyor.

Ulaşım sıkıntısı nedeniyle itfaiyenin müdahale edemediği yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylü vatandaşlar ile birlikte Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Ardeşen ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde çıkan orman yangını da devam ediyor. Yangının çıktığı bölgeye ulaşım olmadığından henüz müdahale edilemiyor. (İHA)

