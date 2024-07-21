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Rize'de acı olay! Çay toplarken elektrik akımına kapıldı

21.07.2024 19:04
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Rize'nin Güneysu ilçesinde çay topladığı esnada teleferikte bulunan elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de acı olay! Çay toplarken elektrik akımına kapıldı

Olay, Güneysu ilçesine bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çay hasadı yapmak için bahçesine giren Hızır Can Torpil (25), teleferikle topladığı çayları yola çıkarırken çay bezini teleferiğe koyduğu esnada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Torpil'i hareketsiz halde yerde yatarken gören akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekiplerince Torpil, çay bahçesinden sağlık ekiplerinin yanına kadar taşındı.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Torpil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Rize
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