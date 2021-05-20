HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rize'de Akşener'e soru soran Havva Sevgen: Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu

Rize'de Akşener'e soru soran Havva Sevgen: Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu

20.05.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin İkizdere ilçesini ziyareti esnasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sormasının ardından alanda arbede çıkan Havva Sevgen, “Normal emekli bir vatandaşım ben, ne yanlısı olacağım. Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu” dedi.

Olay anını anlatan Havva Sevgen isimli vatandaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak istediği sırada Akşener'in tepkisi karşısında çok şaşırdığını dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANIMI NETANYAHU'YA BENZETİNCE ÇOK SİNİRLENMİŞTİM"

Sevgen, “Biz ilçe merkezine alışverişe inmiştik. Marketten dışarıya çıkardılar bizi. Dediler ki ‘Meral Akşener geliyor, buralar karışabilir.' Biz de dışarıya çıktık. O sırada gayet normal bir şekilde ‘Başkanım PKK ile çalışıyorsunuz, hangi yüzle buraya geldiniz' diye sordum. Bana ‘Sen yalancısın, yalan konuşuyorsun' dediler. Korumaları da bana ‘Siz yanlı mısınız? Nerelisiniz?' diye sorunca kendisi hemen ‘Ne taraf olduğu belli, kiminle olduğu belli' dedi. Şaşırdım yani, ben normal bir vatandaşım, sadece bir sorayım dedim. O sıra bağırıp çağırdılar, beni aldılar, izin vermediler konuşmama. Benim Cumhurbaşkanımı Netanyahu'ya benzetince ben çok sinirlenmiştim" dedi.

"BENİM DE PSİKOLOJİM BOZULDU"

Soru sormasına fırsat verilmediğini belirten Sevgen, "O anda da tesadüf oldu, soracağım onlara. Fırsat vermediler. Yalancısın diye bağırıp çağırdılar sadece, cevapta vermedi. ‘Bana cevap vermek zorundasınız' dedim, ‘Cevap vermiyorum' dedi. Öyle de çekti gitti zaten. Sonrasında korumalar çekti attı, uzaklaştırdı beni. Sonra polis geldi kimliğimi istedi, ben de verdim. Normal emekli bir vatandaşım ben, ne yanlısı olacağım. Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu. Ben bir emekli maaşıyla geçinen bir insanım. Propaganda yapacak bir insan da değilim. O anda tesadüfen oraya denk geldi. Geleceğinden bile haberim yoktu. Ben güzelce sorumu sorunca bana yalancısın dedi. Tamam PKK ile işbirliği yalan, CHP ile iş birliği de mi yalan. Hiç yakışıyor mu bu partiye o partiyle iş birliği” ifadelerini kullandı.

İkizdere'de gerginlik! Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıpİkizdere'de gerginlik! Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

NE OLMUŞTU?

Rize'nin İkizdere ilçesini ziyaret eden Akşener'e bir grup, tepki gösterdi. Bu sırada grupla, İYİ Partililer arasında gerginlik çıktı.

Sevgen, "PKK'yla işbirliği yapan, burada ne işiniz var sizin?" diye sordu. Gelen tepki üzerine "PKK ile işbirliği yapmıyor mu bu, CHP'yle iş birliği yapmıyor mu bu? Açıklama yapar mısınız?" diye sorusunu yineleyen kadına Akşener'in yanıtı "Yapmıyorum kardeşim, bak ezan okunuyor. Nasıl bir iftira? Sizi Allah'a havale ediyorum. Ayıp, ayıp be. Megri megri'yi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Haydi oradan" oldu.

Polisin araya girmesiyle gerginlik sonlanırken, Akşener, tepkiler üzerine esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı. Akşener, taş ocağına karşı çıkan Cevizlik ve Gürdere köyü halkı ile görüşmek üzere alana gitti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklamasıMEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Rize Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.