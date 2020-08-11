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Rize'de Ayder Yaylası yolunda heyelan! Mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 15:20 | Son Güncelleme

Rize'de Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yolda, sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Rize'de, sağanak sonrası meydana gelen heyelanda kapanan Ayder Yaylası yolu, ekiplerin iş makineleriyle başlattığı çalışmalar sonucu ulaşıma açılırken Çayırdüzü köyünde çay bahçesinde mahsur kalanlar da kurtarıldı.

Rize'de Ayder Yaylası yolunda heyelan! Mahsur kaldılar

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yolda, aniden etkili olan şiddetli yağmur sonrası heyelan meydana geldi. Dikkaya mevkisinde, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yol, yamaçtan kayan toprak ve ağaçtan kopup sürüklenen parçalar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucunda yol, ulaşıma açıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanınca Ayder'den dönmeye çalışan tatilciler, kendilerine gösterilen alternatif yolla Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyü üzerinden Behiceköyü'ne bağlanarak, Ardeşen ilçe merkezine ulaştı. Ayder Yaylası'na çıkmak isteyenler ise araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

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ÇAY BAHÇESİNDE MAHSUR KALDILAR

Öte yandan sağanak sonrası Çamlıhemşin ilçesine bağlı bazı köy merkezlerindeki cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle bölge halkı, zor anlar yaşadı. Sel ve heyelan nedeniyle İlçeye bağlı Çayırdüzü köyünde çay bahçesinde mahsur kalanlar kurtarıldı.

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