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Rize'de bir anda ortaya çıkan hortum korkuttu

İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2018 17:50 | Son Güncelleme

Rize'nin Fındıklı ilçesi açıklarında bugün denize bir anda ortaya çıkan hortum korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz Bölgesi için yaptığı şiddetli yağış ve fırtına uyarısının hemen ardından Rize'nin Fındıklı ilçesi açıklarında hortum ortaya çıktı. Deniz üzerinde etkili olan hortum korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, hortum bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu. Meraklı vatandaşlar hortumu cep telefonu ile kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rize hortum

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