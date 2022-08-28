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Rize'de bir ilk! Konserler ertelendi: Sebebini duyan herkes şaşırdı

28.08.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmurun en çok yağdığı illerden biri olan Rize'de bir ilk yaşandı. Aşırı sıcakların vatandaşlara zor anlar yaşatmasından dolayı konserler ertelendi. Rize'de ilk kez yağmurlardan dolayı değil de sıcaklardan dolayı etkinliklerin ertelenmesi duyanları şaşırttı. Kavurucu sıcaklardan dolayı vatandaşlar kendilerini gölge alanlara attı.

Rize'de bir ilk! Konserler ertelendi: Sebebini duyan herkes şaşırdı

Yağmurun başkenti Rize’de düzenlenecek olan konser etkinlikleri, ilk kez yağmurdan dolayı değil, güneş ve aşırı sıcak nedeniyle ertelendi.

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ETKİNLİKLERE SICAKLIK ENGELİ

Yurt genelinde hakim olan sıcak hava dalgası, Rize’de de etkisini iyiden iyiye hissettirdi. Rize’de yağmurların yerini güneşli havaya bırakmasıyla kentteki vatandaşlar serinlemek için park ve gölgelik alanlara sığındı. Rize’de düzenlenen GastroRize etkinliğinin son gününde yapılacak olan konser etkinlikleri bir ilke imza attı. Kavurucu sıcaklardan dolayı konserler ileri saate ertelendi.

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Rize Belediyesi aşırı sıcaklıklardan dolayı 12.30'da başlayacak olan Workshop etkinliklerinin 15.00'a ertelendiğini, 15.30'da yapılacak olan Murat Köse konserinin 17.00'a ertelendiğini, 17.00'da başlaması planlanan Resul Dindar konserinin ise 21.00'a ertelendiğini açıkladı.

"HİÇ TAHMİN ETMEZDİM! ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN"

Rize’deki sıcakların insanı ciddi derecede bunalttığını söyleyen Tolga Yıldırım, "Rize’de inanılmaz bir sıcak var. Gerçekten çok bunaltıcı bir hava var. Allah sonumuzu hayretsin. Hiç alışkın değilim. Ben normalde Bayburtluyum. Ben Rize’de bu kadar sıcak olacağını beklemiyordum. Rize’ye normalde çok gidip gelmiyorum, son bir aydır gidip geliyorum. Buranın bu kadar sıcak olduğunu bilmiyordum. Yaylalarda hava biraz daha serin de şehir merkezinde insan ciddi derecede bunalıyor. Bundan 2 ay önce Rize’deydim çay kesmek için çok serin bir hava vardı. Şimdi yanıyoruz. Rize’de sıcak hava nedeniyle konserin erteleneceğini hiç tahmin etmezdim. Söyleselerdi inanmazdım ama geldik gördük" ifadelerini kullandı.

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"SICAKLIKLAR BENİ BUNALTIYOR"

Sıcakların kendisini bunalttığını ifade eden Furkan Ahmet Terzi, "Sıcaklıklar beni bunaltıyor. Bisiklet sürdüğüm zaman hava daha da bunaltmaya başlıyor. Bu kadar sıcaklığın neden olduğunu anlamadım. Soğuğu çok gördük. Havalar biraz da ısınsın. Yaz tatillerinde denize girebiliyoruz" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize konser sıcaklık
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