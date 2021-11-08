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  4. Rize'de dehşete düşüren kaza! Kontrolden çıkan araç, yük taşıyan kadın çarptı

Rize'de dehşete düşüren kaza! Kontrolden çıkan araç, yük taşıyan kadın çarptı

08.11.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de meydana gelen kazada el arabasıyla yük taşıyan kadın minibüs ile caminin şadırvanı arasında kaldı. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza merkeze bağlı Tekke köyünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Meryem Kayalar (55) isimli kadın el arabasıyla evine odun taşıdığı sırada sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir anda kontrolden çıkarak savrulan minibüs kadına çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Şadırvan ile minibüs arasında sıkışan kadın çevredekiler tarafından çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kayalar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rize
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