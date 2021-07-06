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  4. Rize'de denizin görüntüsü endişe yarattı! Müsilaj sanıldı, gerçeği öğrenince derin bir 'oh' çektiler

Rize'de denizin görüntüsü endişe yarattı! Müsilaj sanıldı, gerçeği öğrenince derin bir 'oh' çektiler

06.07.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de vatandaşların denizin üzerinde görerek müsilaj sanılan katman dalgadan kaynaklı kabarcık çıktı. Gerçeği öğrenince rahatlayan esnaf, ''Marmara’da ki olayı duyunca bizde endişelendik. Çok şükür korkulan değilmiş'' ifadelerini kullandı.

Gündemde olan Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle korkan Rizeliler denizin üzerinde gördükleri katmanlar nedeniyle panik yaşıyor. Dün Rize’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan dalgadan kaynaklı köpükler yine müsilaj sanılarak yetkilere haber verildi. Yetkilerin durumu inceledikten sora vatandaşlara verdiği ‘Dalgadan kaynaklı köpük’ cevabı ise Rizelilerin içini ferahlattı.

DERİN BİR NEFES ALDILAR

Rize Sahili’nde esnaflık yapan Ömer Kaya ilk gördüklerinde panik yaptıklarını ancak incelemenin ardından paniğe gerek olmadığını gördüklerini dile getirerek “Marmara’da ki olayı duyunca bizde endişelendik. Sahil esnafıyız ve sürekli iş yapıyoruz. Dedik bakalım nedir diye ama dalgadan oluşan aşırı köpüklenmeymiş. Müsilaj ile alakası yokmuş ama sağ olsun yetkiler geldi baktılar. Sabah daha yoğundu ama şimdi öyle değil. Çok şükür korkulan değilmiş” ifadelerini kullandı.

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Rizeli Hüsnü Yunus Metin ise “Müsilaj olduğundan korktuk ama buranın sahipleri aradılar hemen yetkilileri. Meğer müsilaj değilmiş, kirlilikten kaynaklı köpüklenmeymiş. Müsilaj olmadığı için sevindik ama tabii ki kirlikten dolayı yine huzursuzuz” dedi.

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(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Rize deniz salyası
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