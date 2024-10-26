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Rize'de faciadan dönüldü: Otomobil kafeye daldı!

26.10.2024 18:42
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Rize'de şiddetli yağış yüzünden kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil, belediyeye ait sosyal tesislere daldı. Olay esnasında şans eseri kafede kimsenin olmaması bir facianın kıyısından dönülmesine vesile oldu.

Rize'de faciadan dönüldü: Otomobil kafeye daldı!

Olay, Rize Merkez Piriçelebi Mahallesi, Atatürk Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Rize Belediyesi sosyal tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 DA 700 plakalı aracı ile Atatürk Caddesi üzerinden Trabzon istikametinden Artvin istikametine giden sürücü, şiddetli yağmur nedeniyle bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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FACİADAN DÖNÜLDÜ

İlk önce meydanın olduğu alana giren sürücü duramayarak Rize Belediyesi Meydan Sosyal Tesisleri’nin camından içeri daldı. Sosyal tesislerin çerçevesini kıran araç bina içerisindeki kolana çarparak durabildi. Otomobilin kalabalık olan tesislerdeki çay satış reyonuna daldığı esnada reyonda kimsenin bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti. Tesisteki vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, işletme çalışanları da diğer müşterileri zarar görmemeleri için kırılan camlardan uzak tutmaya çalıştı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize Otomobil kaza
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