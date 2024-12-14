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  4. Rize'de fırtına kabusu! 8 katlı bina beşik gibi sallandı: Dalgalar iş yeri camlarını böyle patlattı!

Rize'de fırtına kabusu! 8 katlı bina beşik gibi sallandı: Dalgalar iş yeri camlarını böyle patlattı!

14.12.2024 10:04
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.12.2024 10:04
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Doğu Karadeniz'e yönelik yapılan fırtına, sağanak ve kar uyarılarının ardından Rize'den gelen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Merkezde bulunan 8 katlı binanın fırtınada beşik gibi sallanması üzerine bina sakinleri büyük panik yaşadı. AFAD ekipleri tarafından bina tahliye edildi. Ayrıca sahilde bulunan bir işletmenin camları da denizden gelen sert dalgalara dayanamayarak patladı.

Rize'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Rize Merkez Ekrem Orhon Mahallesi'nde bulunan Kordon Apartmanı A ve B bloktaki bina sakinleri evlerinde bulundukları sırada binanın sallandığını fark etti. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbardan bulunan site sakinleri binadan dışarıya çıkarak ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine önce polis ekipleri sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Binayı kontrol eden ekipler hemen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verdi.

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TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Bölgeye gelen mühendislerin incelediği binada olumsuzluk yaşanmaması için AFAD tarafından binada tahliye kararı verildi. Binaların etrafına güvenlik şeridi çekilirken binayı tahliye edilen kat malikleri AFAD tarafından tek tek not edildi. Kolluk kuvvetleri binanın önünde sabaha kadar kaldırımın kullanılmasına ve olabilecek bir olumsuzluğun önüne geçmek için nöbet tutacak.

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"DEVAMLI SALLANIYORUZ"

Saat 19.00 sıralarında binalarının sallanmaya başladığını hissettiklerini dile getiren Münevver Kanbur isimli bina sakini “Saat 19.00'dan bu yana azar azar sallanıyoruz. 1-2 dakika duruyoruz, bakıyoruz ki yine sallanıyoruz. 2-3 dakika duruyoruz, bakıyoruz yine sallanıyoruz. Devamlı sallanıyoruz yani. Bizde korktuk dedik ‘Çıkalım dışarıya' ve evden çıktık, şimdi köydeki evimize gidiyoruz” dedi.

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DALGALAR İŞLETMENİN CAMINI PATLATTI

Rize'de etkili olan fırtına ve yağışlı hava, kentin kıyı şeridini de olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından yaşanan şiddetli yağış ve rüzgar, denizde dev dalgalara neden oldu. Rize merkeze bağlı Portakallık Mahallesi'nde bulunan bir işletme, yükselen dalgaların etkisiyle büyük zarar gördü. Sahil şeridinde faaliyet gösteren işletmenin camları, dalgaların şiddetiyle paramparça oldu. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Rize Fırtına sağanak yağış
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