Rize'de gülümseten anlar! Yavru ayı kaçtı, onlar kovaladı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde esnaflık yapan Selim Başaran arkadaşı ile ilçenin yüksek kesimlerindeki yaylalarda bulunan arı kovanlarını bakmaya giderken Küçüksu köyü yakınlarında yolda yavru bir ayıya rastladı. aracın sesini duyan yavru ayı arkasına bakmadan yolda kaçmaya başlarken, Başaran o anları cep telefonu ile görüntüledi. Kaçan ayının yüzünü çekebilmek için çaba sarf eden ancak başaramayınca bu kez yaya olarak ayının peşinden koşan Başaran, yavru ayının hızına yetişemeyince pes etti. Yavru ayı daha sonra yoldan çıkarak yamaçtan ormanlık alana doğru gözden kayboldu.

(İHA)

