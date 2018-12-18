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Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti! Anne ve kızı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 10:38 | Son Güncelleme

Rize'de, Sabire Öksüz (37) ile okula götürdüğü kızı Melisa Öksüz'e (10), trafiğe kapalı yola giren hafriyat kamyonu çarptı. Kazada anne- kız yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti! Anne ve kızı hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.20'de, Müftü Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Sabriye Öksüz ile okula götürdüğü ilkokul öğrencisi kızı Melisa Öksüz'e, inşaat çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı yola giren, Mustafa Balcı (48) yönetimindeki 53 K 6167 plakalı harfiyat kamyonu çarptı.

KAMYONUN ALTINDA SÜRÜKLENDİLER

Çarpmanın şiddetiyle Melisa yola savrulurken, annesi Sabrile Öksüz bir süre kamyonun altında sürüklendi.

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İKİSİ DE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında sıkıştığı yerden çıkarılan Sabire Öksüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Melisa Öksüz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Melisa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kimliği açıklanmayan kamyon sürücü Balcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

SU MATARASI GÖRENLERİN YÜREKLERİNİ DAĞLADI

Okul yolunda trafik kazasına kurban giden Melisa Öksüz'ün kırılan su matarasının çevreye saçılan parçaları, görenlerin yüreğini dağladı.

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'KAMYONUN BİRİNE VURDUĞUNU GÖRDÜM'

Görgü tanığı Sevgi Keleş, "Kamyonun birilerine vurduğunu gördüm. Olay yerine koştum. Sonra insanlar toplandı, polisi ve ambulansı aradılar. Bir çocuk ve bir kadın vardı. Çocuğun üstünde hırkası kadının üstünde şalı vardı. Gerçekten çok üzücü bir olay" dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Asıl katil şehir içine bu kamyonların girmesine izin verenlerdir. Rize'de Konya da her yer aynı. Konya dünyanın en büyük kamyon garajı oldu. Her sokakta üç beş kamyon. Ak parti Konya'nın desteğini artık göremeyecek. Belediyelerin bu laçkalığı bu vurdumduymazlığı elbette karşılıksız kalmayacak. Allah rahmet eylesin, inşallah Allah cennette de el ele olmayı nasip etsin onlara...
Besleme savcı ve hakimler şimdi o şirketin sahibinden alacakları PARA hesabı yapıyordur kesin.. Yoksa aksırıncaya tıksırıncaya kadar tıkındıkları haram lokma ve polis korumasında nefes alabilen ödleklerin saraycıklarında ADALET bunlar için sadece kadındır ve önünde itinayla uçkur çözülür!!! Adalet Bakanı mı? Sarayın Başkatibi sadece BAKIYOR UTANMADAN ama bakıncada buna BAKAN demek gayet normal
ne kanun ne kural dinliyolar ulkemizde insanlar herkes ihlal yapıo cok cok agır cezalar getırılmeli insan hayatı hiçe sayılıo yazık
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