HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rize'de kamu binalarına HES kodu ile girilebilecek

Rize'de kamu binalarına HES kodu ile girilebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kullanılacağı bildirildi.

Rize'de kamu binalarına HES kodu ile girilebilecek

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde ve Rize'de Kovid-19 pozitif vaka sayılarının artması üzerine yeni tedbirlerin hayata geçirilmeye devam edildiği belirtildi.

Rize genelinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca pek çok tedbirin hayata geçirildiği ve bu tedbirlerin rutin denetimlerinin yapıldığı vurgulandı.

Yapılan denetimlerde karantina kurallarına uymayan kişilerin tespit edildiği ve idari para cezası uygulanarak Rize Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen HES uygulaması üzerinden denetimlerin başlatılacağına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Daha kapsamlı denetimlerin yapılabilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarımıza hizmet almak için gelen vatandaşlarımızın ve çalışan personelimizin sağlık güvenliği açısından kurum girişlerinde HES denetimleri başlatılacaktır. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen kişilere gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Yapılan bu denetimlerle birlikte olası risklerin önüne geçerek artan vaka sayısını durdurmak ve sayıyı azaltmak hedeflenmektedir. Tüm vatandaşlarımız tedbirlere uyma noktasında hassas davranırsa oluşan olumsuz tablo, kısa süre içerisinde normale dönecektir."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddiKoronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı açıklandı!2021 Hyundai Tucson özellikleri ve fiyatı açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
İlginizi Çekebilir
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Diğer Haberler
Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütü TKP/ML TİKKO'ya büyük darbe
Bakan Soylu duyurdu! Teröre 'üst düzey' darbe
23 yaşındaki genç kıza ayrıldığı o nişanlısı kabusu yaşattı
23 yaşındaki genç kıza ayrıldığı o nişanlısı kabusu yaşattı
Koronavirüs tedavisi gören Başkan Böcek'le ilgili yeni gelişme: Durum ciddi, uyutuluyor
Koronavirüs tedavisi gören Başkan'ın durumu ciddi
Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri
Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri
İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya iddialarıyla ilgili açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Diyarbakır'daki vahşette yeni gelişme! Eşini, boşanmak istediği için öldürmüş
Sokak ortasındaki vahşetin nedeni ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.