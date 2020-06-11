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Rize'de kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'dan acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2020 18:34 | Son Güncelleme

Rize'nin Pazar ilçesinde, dünden beri kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'un deniz kenarındaki kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

Rize'de kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'dan acı haber

Pazar ilçesi, Karadeniz Sahil yolu giriş mevkisinde deniz kenarındaki kayalıklarda, bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve bekçi ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bu kişinin öldüğü tespit edildi.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Yapılan incemelede cesedin dünden beri kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'a ait olduğu belirlendi. Kambur'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

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