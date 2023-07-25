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Rize'de kira tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı!

25.07.2023 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İki grup arasındaki kavganın "ev kirası artışı" nedeniyle çıktığı öğrenildi. İşte kan donduran haberin detayları...

Rize'de kira tartışmasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı!

Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada, ev sahibi 27 yaşındaki Mücahit K.'nın bıçakla saldırdığı kiracısının akrabası 26 yaşındaki Halil Ak hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Paşakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi Mücahit K., kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu.

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İddiaya göre kira artışını fazla bulan Ak ve yanındaki arkadaşları Sedat S. (24) ve Miraç B. (25), ev sahibi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda ev sahibi Mücahit K.'nın bıçakla saldırdığı Halil Ak ve 2 arkadaşı, yaralandı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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Boynuna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Sedat S. yoğun bakımda tedaviye alınırken, Miraç B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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