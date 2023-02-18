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Rize'de korku dolu anlar! Çığ büyüyerek geldi, vatandaşlar dehşete düştü: 'Şaka mı bu? Kaç, kaç, kaç!'

18.02.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda çığ düştü. Yaşanan olay, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Videoda; oluşan çığın büyüyerek devam ettiği görülürken, herhangi bir vatandaş yara almadı. Kayıt alan kişiler ise yanlarında bulunan haneye girdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, çığ düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayder Yaylası'nda yüksek bir yamaçta biriken kar kütleleri, ağır şekilde kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü. Çığın düşme anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

"ŞAKA MI BU? KAÇ, KAÇ, KAÇ!"

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Kameraya yansıyan görüntülerde vatandaşların, "Şaka mı? Geliyor, toz bulutu geliyor! Çığ geliyor, kapatın üstünüzü! Kaç kere çığ gördüm, ilk kez bu kadar büyüğünü görüyorum. Dereden yukarıya vurdu. Köşeye köşeye çabuk. Kaç, kaç kaç, kaç!" ifadelerini kullandıkları duyuldu.

Meydana gelen olayda herhangi bir vatandaşın yaralanmadığı öğrenildi. Videoyu çeken kişilerin ise bulundukları konumdaki eve girdikleri görüldü.

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