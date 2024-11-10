Rize'de korkunç kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Rize'de Çamlıhemşin yönünden Ardeşen’e gitmekte olan Kenan Yeniçırak yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Kemal Kus yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisi ile yolda yan dönen otomobillerden birine, aynı yönden gelen A.B. yönetimindeki bir başka otomobil çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobillerde bulunan 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı sürücülerden Kenan Yeniçırak ile aynı otomobildeki Turan Kuyumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

8 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı 8 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır