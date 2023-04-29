Rize’de korkunç kaza! Araç dereye uçtu... 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çayeli ilçesi Kaptanpaşa yolu Buzlupınar köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre aracın sürücüsü H.B. (54), Buzlupınar köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada araç sürücüsü H.B. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.B. (51), B.B. (22) ve M.Ö. (65) isimli şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.Ö. (54) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulans ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralanan şahsın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

