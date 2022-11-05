Rize'de korkunç olay! Motorlu testerenin üzerine düştü, feci şekilde can verdi

Olay, ilçeye bağlı Sefalı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sefalı köyünde yaşayan M.A. (46) isimli şahsın Çaylık alanda akrabası olan Elif Keskin (33) ile motorlu testereyle kışlık odun hazırlığı yapıyordu. Kesilecek odunu tutan Keskin'in ayağı takılarak M.A.'nın kullandığı motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.

AKRABASI GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hayatını kaybeden Keskin'in cansız bedenini morga kaldırdı. Olayla ilgili M.A. ise gözaltına alındı. (İHA)

