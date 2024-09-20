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  4. Rize'de korkunç olay! Okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşen kız öldü!

Rize'de korkunç olay! Okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşen kız öldü!

20.09.2024 23:24
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Rize'de öğretim gördüğü okulda 4. kattan merdiven boşluğuna düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.

Rize'de korkunç olay! Okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşen kız öldü!

Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İmam Hatip Ortaokulu'nda 8. sınıfta öğrenim gören 14 yaşındaki G.K., henüz bilinmeyen bir sebeple okulun yangın merdivenlerinin bulunduğu alanda 4. kattan merdiven boşluğuna düştü.

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Ağır yaralanan G.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Rize okul
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