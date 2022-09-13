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Rize'de korkunç olay! Önce amcasının oğlunu, sonra eşini öldürdü...

13.09.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Rize'de meydana geldi. F.M.B. (44) isimli şahıs, amcasının oğlu Şaban Ali Bülbül'e (54) tabancayla ateş etti. F.M.B. silah sesini duyup olay yerine gelen eşi Yeliz Bülbül'ü de vurdu. Şaban Ali Bülbül ve Yeliz Bülbül olay yerinde hayatını kaybetti.

Rize'de korkunç olay! Önce amcasının oğlunu, sonra eşini öldürdü...

Olay Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Demirhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.M.B. (44) isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenle amcasının oğlu Şaban Ali Bülbül'e (54) tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan eşi Yeliz Bülbül'ün de olay yerine gelmesiyle şahıs aynı tabancayla eşini de vurdu.

F.M.B. GÖZALTINA ALINDI

Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan Yeliz Bülbül ile Şaban Ali Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan F.M.B. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Rize
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